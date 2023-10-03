'9 лет на войне был в аду': бабушка 'Да Винчи' рассказала, каким был Герой в детстве и как его брату с инвалидностью 4 раза хотели вручить повестку

Погибший командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи", Герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" был очень спокойным ребенком. Мальчик больше всего любил рисовать, а в юношеские годы увлекался поисками разных артефактов с помощью металлоискателя в окрестностях своей деревни.

Тогда никто не мог вообразить, что Дмитрий выберет для себя военную карьеру, однако Революция Достоинства и война перевернули его жизнь. О детских годах Героя Украины рассказала в сюжете "Hromadske" его бабушка Иванна Винник на открытии музея Коцюбайла в Бовшевской школе Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бабушка поделилась, что очень любила внука и никогда не ругала. Он буквально вырос в ее доме. Женщина вспомнила, что в детстве Дмитрий получил травму от удара качелями и надеялся, что из-за этого его не примут в армию. Очень не хотел.

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Сегодня в Бошеве хранят память о Дмитрии. Бабушка принесла в музей много вещей из его коллекции, также там можно увидеть школьные рисунки "Да Винчи", а у дома пани Иванны воспоминаниями о внуке растут посаженные им березы.

Женщина также рассказала, что брату Дмитрия четырежды пытались вручить повестку, хотя он имеет нвалидность и не подлежит мобилизации еще и по закону, поскольку потерял брата на войне.

"Я говорила: еще пусть раз они (работники ТЦК. – Ред.) возле меня станут, я возьму коштур (палку для ходьбы. – Ред.) и им окна выбью. Ну неужели вы не понимаете, что ребенок с инвалидностью", – отметила бабушка.

В то же время женщина раскритиковала уклонистов, которые пригодны к службе, но скрываются от исполнения своей обязанности.

"Всем жаль своего ребенка. А моего не жаль, что он 9 лет на войне был в таком аду и погиб", – плачет бабушка.

Дмитрий Коцюбайло был родом из села Заднестрянское в Ивано-Франковской области. У него остались четверо сестер и брат.

Напомним, ранее мать Коцюбайла Оксана Ивановна также поделилась воспоминаниями о детстве и юности героя. Она и две сестры бойца сделали себе на руках татуировку лица Дмитрия в память о герое.

Дмитрий Коцюбайло стал проявлять свой патриотизм еще во время Майдана. Тогда, по словам матери, он сказал: "Мам, я ухожу, я должен идти". И пошел бороться за свободу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб 7 марта под Бахмутом. Трагическое известие о смерти воина в бою сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Невеста "Да Винчи", парамедик Алина Михайлова рассказала о моменте ранения, которое стало для Героя роковым. Он ждал, пока его подчиненные зайдут в подвал, и хотел зайти туда последним, но не успел – прогремел взрыв, а Герою были нанесены травмы, несовместимые с жизнью.

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