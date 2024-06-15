Аэроразведка ГПСУ нанесла меткие удары по позициям врага на юге: прятались между теплицами

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских захватчиков FPV-дронами. Наши защитники из Государственной пограничной службы показали видео ударов по живой силе противника в одном из временно оккупированных населенных пунктов на юге.

Видео дня

Ролик обнародовала пресс-служба ГПСУ в субботу, 15 июня, на странице в Facebook. Точная локация и дата съемки не уточняются.

Аэроразведчики Госпогранслужбы заметили, что военнослужащие РФ прятались в теплицах. Но такая "маскировка" была напрасной.

Украинские воины применили FPV-дроны и нанесли меткие удары по позициям противника.

"Оккупантам придется считать "товарищей", скрывавшихся среди разбитых теплиц", – отметили представители ГПС Украины.

Согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 14 июня 2024 года общая численность потерь врага убитыми и ранеными (за весь период полномасштабной войны) – 525 150 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее зенитчики из 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как "приземлили" российский дрон-камикадзе "Шахед" в Харьковской области.

– А спецназовцы Департамента кибербезопасности СБУ вместе с побратимами из Сил обороны поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк". Стоимость такой РЛС составляет 25 миллионов долларов.

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