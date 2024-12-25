Активность российских оккупантов сохраняется: на фронте произошло 211 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячей остается ситуация на Покровском и Времиевском направлениях.

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Как отмечено в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 среды, 25 декабря, с начала суток уже произошло 211 боевых столкновений. Оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 12 авиаударов с применением 78 ракет и 29 КАБов.

Также захватчики пытались с воздуха нанести 690 ударов дронами-камикадзе. С начала суток враг из разных типов вооружения совершил более 4,5 тысячи обстрелов как позиций ВСУ, так и просто населенных пунктов страны.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.

Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Новоегоровки, Копанок, Зеленого Роща, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Под ударами вражеских НАР оказались Надежда и Зеленая Роща.

На Северском направлении наши воины отразили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

Враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка восемь раз получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Сорок семь атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений – продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удари КАБам по населенным пунктам Покровск и Котлино.

Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 276 человек, из них 149 — безвозвратно. Уничтожены 14 единиц автомобильной техники, два квадроцикла, один ПТРК и один миномет оккупантов. Кроме того, повреждены миномет и автомобиль.

На Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 31 боевое столкновение. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное. Подразделения Сил обороны отразили 24 атаки противника, семь – продолжаются до сих пор.

На Времиевском направлении произошло 34 боестолкновения. 33 вражеских штурма уже остановлены нашими защитниками в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки. Одна атака продолжается по сей день. Также враг применял авиацию по районам Времивки и Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперед в районе Новоданиловки.

Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Еще двадцать шесть боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, три боестолкновения еще продолжаются, отметили в Генштабе и добавили, что враг там совершил 420 артиллерийских обстрелов. Где именно, в ВСУ не уточняют.

"Сегодня следует отметить воинов 108-й отдельной бригады территориальной обороны, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Алексея Алмазова, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему значительные потери", – отметили в командовании ВСУ..

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора РФ каждый день пытаются форсировать реку Днепр на юге Украины. В сутки враг совершает по несколько таких попыток.

В Силах обороны юга уже отмечали, что отслеживают информацию о подготовке войсками РФ плавсредств для возможного форсирования Днепра. Защитники Украины готовы к любому развитию событий, прибавляли военные.

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