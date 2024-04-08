Американец, подозреваемый в сексуальном насилии над детьми, сбежал в РФ и присоединился к армии окупантов.

Мужчина, обвиненный в США в сексуальном насилии над детьми, подписал контракт с армией РФ в пункте военной службы в Ханты-Мансийске. Он пропал без вести за два дня до того, как ему предстояло предстать перед судом в Род-Айленде.

Об этом пишет издание The Guardian. Издание отмечает, что до этого гражданин США Уилмер Пуэльо-Мота воевал в составе оккупационной армии как доброволец во время боев за Авдеевку.

Пуэлло-Мота был впервые арестован в 2020 году после того, как полиция в Род-Айленде обнаружила на его телефоне изображение несовершеннолетней девушки сексуального характера. Согласно судебным документам, он сказал полиции, что думал, что девушке 22 года, а позже узнал, что ей 17.

Позже ему были предъявлены обвинения в подделке, фальсификации и препятствии судебной системе после того, как он якобы сказал одному из своих командиров, что обвинения в изображениях сексуального насилия над детьми были фальшивыми.

При подписании контракта в пункте военной службы в российском городе Ханты-Мансийск на западе Сибири, американец был снят на видео в комнате под портретами кремлевского диктатора Путина и министра обороны страны-агрессора Шойгу.

"Американец подписал военный контракт в центре патриотов в Ханты-Мансийске", – говорится в сообщении к ролику, опубликованному официальным каналом региона в Telegram.

В тот же месяц российские провоенные каналы распространили кадры размытой фигуры в боевой форме, устанавливающей флаг США на развалинах украинского города в поддержку России.

"Я пришел здесь, чтобы установить флаг США в знак дружбы и поддержки всего того, что здесь терпят люди", – сказал мужчина с размытым лицом.

Знакомые Пуэльо-Мота, узнали его голос на видео.

Страна-агрессор Россия активно вербует в ряды своей оккупационной армии иностранных наемников. В результате на поле боя в Украине уже появились боевики с Кубы.

Напомним, в России продолжают придумывать поощрения для граждан, намеренных отправить на войну в Украину. Россиян заманивают на фронт деньгами и "спецусловиями".

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин срочно подписал указ об увеличении численности русской армии. Теперь он хочет, чтобы в войсках служило 1320000 человек.

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