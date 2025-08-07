Американские подлодки в нужном месте и секретные документы от ГУР: как Россия провалила защиту своего водного пространства

После перепалки с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым президент США Дональд Трамп заявил, что отправит к берегам РФ две атомные подводные лодки. Спустя всего несколько дней они уже оказались на месте. Но где именно? И главное – почему это заявление не на шутку взбудоражило россиян?

Но для начала нужно разобраться, насколько способна Россия защититься от ударов… нет, не с суши и не с воздуха, а из-под воды.

Например, если мы говорим об угрозе с воздуха, то как минимум взлет носителя средства поражения (даже ядерного типа) фиксируется заранее. И даже если ПВО не перехватит саму ракету, то обезопасить себя можно своевременно спустившись в бомбоубежище. Аналогично и при пуске с суши (у границ России): да, для реагирования остается меньше времени, нежели при воздушной атаке, но оно все же есть.

В случае же с подводными носителями, то для окруженных океанами и морями стран – это совершенно непредсказуемый подводный пуск, который при определенных обстоятельствах может стать фатальным. И Россия как раз относится к таким странам. Соответственно, для своей безопасности она должна полностью контролировать водное пространство – как и воздушное.

Думаю, насчет эффективности "не имеющего аналогов в мире ПВО" могут сказать сами россияне, заливающие каждое утро новые видео с разных регионов и округов – с прилетами по очень интересным объектам. Что же касается контроля подводной обстановки, то это куда более сложная задача – и ее Россия полностью провалила.

Конечно, сразу после вступления должен был быть раздел, посвященный тому, почему у России все так плохо с контролем подводной обстановки у собственных границ – с непосредственными примерами. Но важен другой, крайне дискредитирующий российскую сторону и создавший большую волну в специализированной экспертной среде.

Дело в том, что 3 августа Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало секретные документы о стратегической атомной подводной лодке четвертого поколения проекта 955 – "Князь Пожарский".

Эта АПЛ проекта, разработанного еще в 80-х годах прошлого века, а его головной экземпляр "Юрий Долгорукий" был заложен в 1996-ом… Да, вы не ошиблись, закладка первой подлодки этого проекта прошла 16 лет спустя старта разработки проекта в ЦКБ МТ "Рубин". Она была сдана в эксплуатацию в 2013 г. в состав 31-й дивизии подводных лодок, но поработала на благо морской сверхдержавы недолго – сейчас находится на ремонте, который ориентировочно продлится до… 2027 года.

После "Юры" в России дорабатывали проект аки бешеные лемминги. Дело в том, что у этой АПЛ после выхода было обнаружено много дефектов. Они часто "всплывали" и в ходе эксплуатации подлодки, а потому исправлять приходилось в самом "проекте" – что называется, на ходу. В результате каждая новая АПЛ проекта 955, закладываемая на верфи, уже имела исправления, и в процессе строительства также "правилась". На сегодняшний день "Князь Пожарский" – это максимально доработанный проект, но только потому, что он последний. И это вовсе не означает, что доработан до совершенства. И вот…

Все, над чем работали российские корабелы в рамках своего последнего проекта АПЛ "Князя Пожарского", оказалось в открытом доступе благодаря работе ГУР МО Украины. То есть, последний в истории современной России проект атомных подводных лодок, который она десятилетиями доводила до ума в своей последней модификации, всплыл на поверхность морской глади… А что же американские аналоги?

Но на этом интригующем моменте вернемся к нашей основной теме – защите российского подводного пространства.

Поломка века

В далеком 2016 году стационарный комплекс освещения подводной обстановки Северного флота МГК-608М был поврежден – рыболовецкий трал его попросту перерубил. Рыбаки не знали, что в зоне их траления находится стратегического значения комплекс, обеспечивающий практически весь Северный флот защитой от подводных средств потенциального противника, позволяющий отслеживать их перемещение, а также обеспечивающий защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсий и неожиданного проникновения.

Всего на дежурстве в России таких комплексов было два и один из них – именно тот, что был поврежден в 2016 году рыбаками.

Но дальше – больше.

Казалось бы, такую систему необходимо экстренно, как можно скорее починить и снова отслеживать вражеские подводные лодки, грозящие безопасности "великой морской сверхдержавы". Но – нет.

Оказалось, что у России нет средств, которые бы могли исправить это "недоразумение" и в кратчайшие сроки восстановить работоспособность МГК-608М – ведь для этого необходимы специализированные суда. И, о чудо, как раз на тот момент в РФ закладывались суда проекта 15310 "Свияга" и "Вятка" – именно под такие нужды.

В то же самое время заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин заявил российским СМИ, что Военно-морской флот нуждается минимум в трех новых кабелеукладчиках. Примечательно, что заложены в итоге были только два.

Передача этих судов предполагалась в 2018 и 2019 годах, что на первый взгляд терпимо, но затем был перенос на 2020 и 2021 гг. Некоторое время спустя Зеленодольский завод имени Горького заявил, что вовремя сдать кабельные суда проекта 15310 у него не получается и сроки были перенесены на… 2023 и 2024-й. Но в итоге "Свияга" и "Вятка" так и не были переданы флоту, а работа по восстановлению МГК-608М так и не началась.

Еще раз: по состоянию на июль 2025 года стационарный комплекс освещения подводной обстановки Северного флота МГК-608М не функционирует, а способные его починить специализированные судна не были построены. И на этом фоне Дональд Трамп отправляет к берегам России атомные подводные лодки, а ГУР МО Украины публикует данные о, наверное, последней а истории РФ стратегической АПЛ проекта 955.

А теперь последний выстрел в бездыханное тело МГК-608М. Дело в том, что в 2014 году на предприятии "Атолл", производящем этот комплекс, а также попутно проводящем его ремонт и модернизацию, работало 420 человек в возрасте от 45 до 55 лет. Соответственно сегодня обеспечивать производство новой продукции, модернизацию и ремонт приходится коллективу в куда более меньшем составе.

Иначе как катастрофой для России все вышеописанное назвать сложно. Не зря говорят, что все, что скрыто под водой, под ней и остается. И именно потому глубину того кризиса и отчаяния, в которой оказалась верхушка РФ после заявления Дональда Трампа о подводных лодках, в полной мере поняли не все.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".