Амплитуда боев не меняется: в ВСУ указали на основную тактику врага в Бахмуте

Силы ЧВК "Вагнер" ожидаемо не покидают Бахмут. Как и в начале активной фазы их наступления, они используют одну тактику, которая позволяет им хоть как-то продвигаться вперед – тактику пехотного вала и забрасывания живой силой.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый "24 каналу". По его словам, вагнеровцы применяют все свои средства и силы, чтобы захватить город-крепость и продемонстрировать хоть какую-то победу (видео размещено внизу новости).

"Тактика остается, потому что в принципе это их главный метод – небольшие тактические группы, особенно в городской застройке. Иначе там не повоюешь, потому что большие группы заметнее, особенно в условиях массового использования БПЛА для наблюдения. Поэтому они бегают маленькими группами", – рассказал Череватый.

Он добавил, что оккупанты применяют тяжелую бронетехнику для разрушения многоэтажных домой и других застроек. Это едва ли не единственное, что позволяет им продвигаться вперед.

Фактически они уничтожили город – только за минувшие сутки, 6 мая, нанесли почти 500 ударов по Бахмуту.

"Используют как артиллерию для уничтожения, так и бронетехнику. Для того чтобы любой ценой взять Бахмут, они на самом деле используют все имеющиеся средства", – рассказал спикер Восточной группировки войск.

По его словам,врагу на данный момент нечего показать к 9 мая. За десять месяцев борьбы город-крепость может стать для армии РФ величайшим достижением на этом направлении.

При этом нельзя сказать, что активность противника увеличилась в связи с новым "дедлайном". Амплитуда боев практически не меняется, заявил Череватый.

Кроме того, в комментарии CNN он назвал заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов и скором уходе из Бахмута "блефом".

"Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому это полный блеф", – заявил Череватый.

Накануне спикер Восточной группировки войск в эфире национального телемарафона рассказал, что противнику не удается ни прорвать оборону, ни окружить Бахмут:

"Наши воины не дают им существенно прорвать оборону и не позволяют врагу продвинуться вперед. У оккупантов не получается прорвать оборону".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пригожин 7 мая заявил, что командование РФ пообещало ему все необходимое, чтобы "Вагнер" оставался в Бахмуте. Также вагнеровцам теперь будет помогать командующий генерал Суровикин.

– Ранее Пригожин потребовал от министра обороны РФ Сергею Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова выдать "норму боеприпасов", а также заявил, что 10 мая вагнеровцы якобы намерены выйти из Бахмута.

– Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитал Пригожина и велел ему "держать оборону", пока на помощь не подойдут подразделения кадыровцев "Ахмат".

– В ГУР Минобороны Украины заявили, что выхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута не фиксируется.

– Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что враг пытается захватить Бахмут до 9 мая, для чего стягивает туда дополнительные силы "Вагнера", а заявления Пригожина могут быть обманом.

– В ЦНС считают, что заявление Пригожина о "выходе" из Бахмута свидетельствует о нарастании конфликта между ним и Шойгу.

– По мнению аналитиков ISW, Пригожин и Кадыров могут разыгрывать карту, чтобы обвинить минобороны РФ в неудаче в Бахмуте.