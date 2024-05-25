Армия РФ частично продвинулась около трех населенных пунктов в Донецкой области: свежая карта

За последние сутки российские оккупационные войска продвинулись около трех населенных пунктов в Донецкой области. Враг достиг успеха, в частности в районах Архангельского, Уманского и Клещиевки.

Канал основательной аналитики Deep State актуализировал свою карту. Также отмечается, что продолжаются бои у Берестового, Ивановки, Красногоровки и Волчанска.

Напомним, в Генштабе Эстонии сообщили, что поставки нового вооружения и боеприпасов для Сил обороны Украины от Запада уже начинают давать эффект на фронте. По этой причине российская армия за последнюю неделю не добилась успехов ни на одном направлении на поле боя. В частности, темпы российского наступления снизились в Харьковской области.

В то же время в Эстонии предположили, что из-за наращивания своих сил на границе, оккупанты могут попытаться "расширить свои наступательные действия" на другие приграничные районы.

Президент Владимир Зеленский 24 мая сообщил, что подразделениям Сил обороны Украины удалось взять под боевой контроль приграничье Харьковской области. Речь идет о территориях, куда зашли войска России в рамках своего нового наступления на севере региона, начавшегося 10 мая.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что Силы обороны отразили территории к северу от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 22 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских сил к юго-востоку от Лукьянцев.

– Оккупационные войска РФ, которые сосредоточились на Харьковском направлении, постоянно пытаются продвинуться к Липцам. Они атакуют село малыми тактическими группами, а также обстреливают из воздуха и артиллерией.

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