Армия РФ нанесла ракетный удар по Одесщине: трое раненых

Днем 4 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесскому району. Как сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, есть пострадавшие. Также повреждена гражданская инфраструктура.

По словам Кипера, сейчас известно о трех раненых, мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, а женщины были госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян", – добавил глава ОВА.

Согласно информации о воздушных тревогах в Украине, предупреждение об опасности в регионе прозвучало в 14:55. В Воздушных силах предупредили об угрозе именно ракетного удара. Олег Кипер также предупредил об опасности и призвал жителей области находиться в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая Россия ударила баллистикой по Одессе. Под вражеский удар попали компания "Агромаркет", сортировочное депо и отделение "Новой Почты". В результате атаки 14 человек получили преимущественно легкие ранения, одного человека госпитализировали.

Российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на терроре украинских городов, которые он считает "исконно русскими": Одесса, Харьков, Херсон и Запорожье. Цель оккупанта проста: сделать жизнь местных невыносимой и заставить выходить на улицы, требуя прекращения войны любой ценой и установления мира – в том формате, как это видят в Кремле. Но есть ли у врага достаточно ресурсов, чтобы воплотить свои планы в жизнь, OBOZ.UA рассказал генерал армии Николай Маломуж.

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