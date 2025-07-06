Армия РФ перебрасывает живую силу с Запорожского направления в Ростовскую область: что это значит

Россияне активизировали переброску живой силы из оккупированной части Запорожья. Через Мариуполь оккупантов грузовиками и автобусами везут в направлении Таганрога или Ростова-на-Дону.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он предположил, что перемещенные захватчики будут переброшены на Сумщину, где украинские воины притормозили российское наступление.

"Большая переброска грузовиков с живой силой с Запорожского направления через Мариуполь в Таганрог/Ростов. Более 20 грузовиков в колонне с Росгвардией и автобусами (Газели)", – отметил Андрющенко.

Руководитель Центра изучения оккупации подчеркнул, что точные планы оккупантов и конечная точка перемещения пока неизвестны. Активисты украинского движения сопротивления отследили движение транспорта с личным составом оккупационной армии в Таганрог, они считают, что дальше россиян куда-то будут отправлять по железной дороге.

"С учетом улучшения нашего положения и ухудшения ситуации на севере для них – подкрепление на Сумы? По составу – сборная солянка, включая подразделение кавказцев", – отметил Андрющенко.

Напомним, в конце июня в оккупированный Мариуполь прибыло более 15 грузовиков с чеченцами. Такого количества оккупантов с "солнечного Кавказа" в город не заезжало с 2023 года.

Количество людей не уточнялось, источники утверждали, что до 1 июля они должны были переместиться в Запорожскую область (район Энергодара/Мелитополя/Васильевки).

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