Армия РФ прикрывается периметром ЗАЭС, чтобы прятать технику, – мэр Энергодара

Российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую АЭС в "ядерную крепость". В периметре станции они прячут технику, боеприпасы и личный состав.

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Также захватчики заминировали периметр стратегического объекта и побережья. Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в интервью Движению ЧЕСТНО.

По словам городского головы временно оккупированного Энергодара, оккупанты прикрываются Запорожской АЭС, ведь знают, что украинские военные по ней не будут наносить удары. Станцию захватчики превратили в огромную военную базу.

"Много их и в городе, и на АЭС, и они прикрываются периметром ядерного объекта, где и технику прячут, и боеприпасы, и личного состава около тысячи. Есть определенные ротации — перемещение как тяжелой техники, так и живой силы противника. Но не могу сказать, что их стало гораздо больше или меньше. Каких-либо конкретных подготовительных действий для наступления с их стороны я не заметил", – отметил Орлов.

Он также добавил, что захватчики заминировали ЗАЭС. Этот факт подтверждают даже инспекторы МАГАТЭ.

"Но то, что они заменяли весь периметр станции и побережья, – факт, давно доказанный инспекторами МАГАТЭ, которые сообщали, что вблизи что-то постоянно детонирует. Это дикие животные, которые попадают на растяжки", – рассказал мэр Энергодара.

Напомним, на днях в Минэнерго заявили о риске катастрофы на ЗАЭС. По данным министерства, захватчики установили рядом с ним мины взрывного действия. Украинская сторона пока не имеет никакого контроля над станцией, в то же время ядерный реактор может взорваться в любой момент.

Между тем, в США призвали Россию немедленно остановиться, отметив, что "минирование ЗАЭС создает опасность для целого региона".