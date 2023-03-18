Армия РФ продолжает наступать на пяти направлениях и совершает террор против гражданского населения – Генштаб

Продолжаются 388-е сутки полномасштабной войны украинского народа против российских захватчиков. Армия РФ продолжает атаковать на пяти направлениях, не оставляя попыток захватить Бахмут.

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Не имея желаемого результата в поле боя, российские войска применяют тактику террора против гражданского населения. Об этом говорится в вечерней (по состоянию на 18:00) сводке Генерального штаба ВСУ.

"Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Не имея желаемого результата на поле боя, РФ применяет тактику террора против гражданского населения. Совершает обстрелы городов и сел, а также объектов критической инфраструктуры, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права", – говорится в сводке.

Сообщается, что за сутки противник нанес 5 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается вероятность ракетных ударов врага по всей территории Украины.

Со своей стороны в течение этих суток авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА "Шахед-136", а подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка стала. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако формирование наступательных группировок не выявлено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка Черниговской области; Харьковка и Стариковое – Сумская и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Диброво, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двухлетняя, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вчера обстрелян город Херсон.

"Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава. потерь. В Рубежном Луганской области, местная оккупационная так называемая власть, заставляет население получать гражданство российской федерации. Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации", – добавили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 880 военнослужащих российской оккупационной армии. Всего благодаря усилиям Сил обороны Украины общие потери врага в живой силе за весь период полномасштабного вторжения в Украину составили уже 164 200 захватчиков.