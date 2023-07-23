Армия РФ умышленно запустила неточные ракеты по Одессе: в Минобороны назвали причину

В Министерстве обороны Украины заявили, что страна-агрессор Россия специально использовала для атаки на Одессу в ночь на 23 июля, неточные ракеты, в частности ракеты Х-22. Оккупационные войска сделали это умышленно.

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Такой тип ракет имеет всего 50% вероятности поражения цели. Об этом написали на официальном акаунте оборонного ведомства в Twitter.

Там отметили, что РФ специально атакует мирные украинские города неизбирательным оружием. Если такие ракеты были направлены на военные объекты, то могли попасть в них только случайно.

"Фактически это означает, что даже если ракеты Х-22 были нацелены на военные или другие объекты инфраструктуры в Одессе вчера вечером, они могли попасть в них только случайно. Те, кто отдавал приказ и запускал их, прекрасно это понимали", – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что удар России по историческому центру Одессы – военное преступление. Все, кто к нему причастен, будут привлечены к ответственности.

В ночь на 23 июля Россия атаковала Одессу 19 ракетами пяти разных типов – "Калибрами", "Ониксами", "Искандерами", Х-22. Силы ПВО Украины сбили девять вражеских целей.

Обстрелом Одессы оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор УПЦ МП – самый большой православный храм города, который расположен в центре.

Исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Кроме Спасо-Преображенского собора пострадали Дом ученых – памятнике национального значения, знаменитые одесские дворики и жилые дома.

В результате атаки на Одессу погиб один человек, еще 22 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной теракт в Одессе. Он подчеркнул, что никакого оправдания такому террору нет и быть не может. Украина непременно ответит российским террористам;

– накануне в Одессе также показали уничтоженный россиянами урожай зерна. Он был выращен под сиренами, собран под обстрелами, и теперь он уничтожен "второй армией мира", воюющей против продовольствия.

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