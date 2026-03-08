Армия России изменила тактику по использованию ДРГ: в ГПСУ объяснили нюансы

Российская армия в последнее время уменьшила деятельность диверсантов-разведчиков. Кое-где попытки проникновения фиксируются только на приграничных с РФ территориях Харьковской и Сумской областей.

Видео дня

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона. Последний раз российских диверсантов фиксировали в Волчанском районе, но впоследствии они отступили.

Российские диверсанты сворачивают активность

По словам Демченко, в субботу, 7 марта, в пределах ответственности пограничников в направлении Песчаного фиксировалась попытка навязать бой и продвинуться вглубь территории Украины.

"Но враг понес потери и эти пехотные группы отошли назад. При этом и направление населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое, Песчаное, Рыбалкино – это тоже большое количество попыток противника расширить зону боев, уже зайдя на нашу территорию", — сказал спикер.

В то же время относительно ситуации в Сумской области, Демченко отметил, что существенной активности российских сил в регионе нет.

"Даже несмотря на то, что враг несет большие потери, как и в пределах Сумской области, так и в пределах Харьковщины, где также есть не единичные попытки противника зайти на нашу территорию, он продолжает прощупывать нашу оборону и направлять свое "мясо", фактически, чтобы разоблачить наше построение, и попытаться накапливаться, чтобы расширять зону боев уже дальше вглубь территории Украины", — заявил он.

Обстрелы приграничья выросли

Спикер также сообщил, что в последние дни количество и интенсивность обстрелов на северном пограничье Украины выросли.

"Фактически подавляющее количество обстрелов происходит, как и раньше, с помощью беспилотных летательных аппаратов: это и сбросы с дронов, и FPV, и FPV на оптоволокне. И никуда не исчезают обстрелы из артиллерии, никуда не исчезают обстрелы с помощью авиации и так далее. Поэтому обстрелы в пределах как в пределах Сумской, так и Харьковской областей – их достаточно большое количество, и это происходит ежедневно", — говорит он.

Напомним, ранее дроны пограничников подразделения "Серебряная тройка" бригады "Месть" ликвидировали группу вражеских мотоциклистов на Северо-Слобожанском направлении. Военные страны-агрессора пытались спрятаться в лесополосе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские прикодонники продолжают наносить потери вражескому войску. Недавно на Северо-Слобожанском направлении бойцы попали по средствам связи и укрытиям оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!