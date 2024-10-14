'Атеш' разведал позиции комплекса ПВО, который 'прикрывает' Москву. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку местоположения российского зенитного ракетного комплекса "Панцирь-С1" на окраинах Москвы. Эта система ПВО прикрывает промышленные, административные и военные объекты оккупантов.

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Результатамии разведки партизаны поделились в официальном Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото ЗРК на окраине столицы страны-агрессора.

"Атеш" вскрывает оборону Москвы", – говорится в публикации.

По данным движения, "Панцирь" российских оккупантов защищает ключевые промышленные, административные и военные объекты от атак дронов, авиации и крылатых ракет.

Так, после успешных украинских ударов в августе 2024 года по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево", атаки беспилотников вглубь страны-агрессора РФ стали регулярными.

В ответ оккупанты усиливают защиту своих объектов, увеличивая количество систем ПВО.

"Наши агенты активно фиксируют новые точки размещения комплексов и оперативно передают данные для дальнейших действий", – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее британская газета The Telegraph рассказала, что "Атеш" продолжает вербовать оккупантов в свои ряды. Благодаря этому удается подрывать наступательный потенциал врага и получать оперативные сведения о его намерениях. Партизаны сотрудничают с украинской разведкой и другими движениями сопротивления, полагаясь на местных жителей и все чаще на самих российских военных. Именно последние стали ценным активом для Сил обороны.