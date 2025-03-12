Авиация РФ совершила беспрецедентное количество ударов по собственной области: Сырский рассказал о положении дел на Курщине

Российские оккупационные войска 12 марта нанесли массовый авиаудар по собственной области. Из-за этого был почти полностью разрушен город Суджа.

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Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Командующий ВСУ уточнил, что так называемая Курская операция продолжается, и на российской территории "продолжаются активные боевые действия".

"Российская авиация совершила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен", – отметил командующий ВСУ.

По его словам, в операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия, противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны.

"Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести под Курском значительные потери", – подчеркнул Александр Сырский.

В целом, с начала Курской операции, то есть с 6 августа 2024 года по сегодняшний день, общие потери российских войск на этом направлении составляют более 54,9 тыс. лиц. Из них: безвозвратные – более 22,2 тыс., санитарные – 31,8 тыс., пленные – 942 человека.

Также было поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян – среди них 90 танков, 654 боевых бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и т.д.

"В наиболее затруднительных ситуациях моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневры на более выгодные рубежи. Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения", – отметил командующий ВСУ.

По данным Сырского, сегодня, на Курском направлении наши войска отражали восемь штурмовых действий противника.

"Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курском направлении столько, сколько это будет целесообразно и необходимо", – добавил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что на территории Суджи идут бои – войска России пытаются максимально давить на Курском направлении на фоне переговоров о прекращении огня на 30 дней.

В то же время, президент Владимир Зеленский сообщил, что наше военное командование в Курской области "делает то, что должно делать, – сохраняет максимум жизней наших воинов".

Накануне в Институте изучения войны указали, что армия России закрепляет свои позиции под Курском и предположительно готовится наступать на Суджу. В то же время, украинские воины контратакуют противника на участке вдоль границы.

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