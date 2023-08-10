Байден просит у Конгресса $13 млрд для помощи Украине – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в четверг обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов в виде чрезвычайной оборонной помощи. Также Белый дом просит выделить дополнительно 8 миллиардов долларов в виде гуманитарной помощи до конца года.

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Об этом сообщает AP и Reuters. В общем Байден просит выделить 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды, связанные с войной с Россией, 4 миллиарда долларов на безопасность границ и 12 миллиардов долларов для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Хотя последний такой запрос Белого дома на финансирование Украины был легко одобрен в 2022 году, на этот раз динамика другая.

Политические разногласия по этому вопросу усилились: Палата представителей, возглавляемая республиканцами, столкнулась с огромным давлением, чтобы продемонстрировать поддержку лидера партии Дональда Трампа, который очень скептически относился к войне.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг в письме спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти призвала к быстрым действиям, чтобы выполнить "приверженность США защите украинского народа своей родины и демократии во всем мире".

Запрос был составлен с прицелом на поддержку со стороны республиканцев, а также демократов. Тем не менее сумма в 40 миллиардов долларов может оказаться слишком большой для республиканцев, которые борются за то, чтобы сократить, а не увеличить федеральные расходы.

В качестве дополнительного запроса пакет, который Белый дом отправляет Конгрессу, выходит за рамки бюджетных ограничений, которые обе стороны согласовали в рамках обсуждения потолка долга в начале этого года.

Президент Джо Байден и его высокопоставленная команда по национальной безопасности неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты будут помогать Украине "столько, сколько потребуется", чтобы вытеснить Россию.

Министр финансов Джанет Л. Йеллен прокомментировала просьбу Байдена.

"Соединенные Штаты твердо привержены поддержке украинского народа и правительства, поскольку они продолжают защищаться от варварской войны России. Мы благодарны за сильную двухпартийную поддержку Конгресса, которая жизненно важна для борьбы и выживания Украины как суверенного демократического государства, а также за поддержку со стороны наших союзников и партнеров, которые предоставили помощь в области экономики и безопасности на десятки миллиардов долларов", – сказала она.

Джанет Л. Йеллен добавила, что выделение средств помогает укрепить мужественное сопротивление Украины и смягчить последствия жестокой войны России, предоставляя правительству Украины ресурсы, необходимые для предоставления основных услуг, таких как здравоохранение, образование и финансирование экстренных служб быстрого реагирования.

"Соединенные Штаты будут продолжать возглавлять всемирную коалицию, которую мы создали для поддержки Украины, особенно в связи с тем, что помощь США катализирует дальнейшую финансовую поддержку со стороны других стран и международных финансовых организаций", – резюмировала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

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