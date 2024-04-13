Байден пытается убедить Си Цзиньпина не поддерживать Россию в войне против Украины – Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден позвонил лидеру Китая Си Цзиньпину и предложил ему исключить из отношений КНР и РФ военную помощь. Хозяин Овального кабинета предупредил китайского коллегу, что США и союзникам известно о предоставлении России военных технологий.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, приближенные к администрации Байдена. Когда именно был сделан телефонный звонок, не сообщается, однако источники издания рассказали, о чем именно говорил американский лидер. По их информации, речь шла о поставках в РФ из Китая "беспилотных и ракетных технологий, спутниковых изображений и станков".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Соединенные Штаты предупредили союзников о том, что китайская сторона начала предоставлять РФ данные космической геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины. Однако это было более недели назад. В свою очередь дипломаты Китая заявили, что КНР не снабжает оружием РФ и вообще "не является производителем или стороной, причастной к кризису в Украине".

"У Байдена считают, что один из самых кардинальных шагов, доступных сейчас для поддержки Украины, состоит в том, чтобы убедить КНР прекратить помощь РФ в восстановлении ее военно-промышленной базы. России будет трудно поддерживать свои военные усилия без Китая", – цитирует издание свой источник.

Однако в посольстве Китая, где отрицают военную помощь РФ, настаивают: "нормальной торговли между Китаем и Россией нельзя мешать или ограничивать".

А представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин имеет собственное видение способа политического урегулирования войны России против Украины.

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