Баллистическая угроза во многих областях Украины: карта воздушной тревоги

Утром 30 сентября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Угроза обстрелов обїявлена в северных, восточны, центральных и южных регионах нашей страны. Об этом сообищили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В 10:09 об угрозе применения баллистического вооружения объявили в Черниговско, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Еще через некоторое время сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской и Херсонской областях.

Кроме того, во время воздушной тревоги в Запорожье прогремело несколько взрывов. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко также предупредил об угрозе использования врагом баллистического вооружения, в том числе и для города Запорожья.

Мониторинговые каналы сообщали о взрывах в других областях, где объявленя воздушная тревога. Также отмечается активное использование российскими террористами средсвтв радиоэлектронной борьбы.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 сентября страна-агрессор Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, запустив свои дроны-камикадзе Shahed. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, по вражеским целям работала ПВО.

Ранее сообщалось, что ночью 30 сентября было зафиксировано запуски около 40 ударных БПЛА Shahed-131/136. В зоне ответственности Сил обороны Юга противовоздушная оборона уничтожила 30 ударных дронов. В Винницкой области силы ПВО сбили 20 "Шахедов", 6 – в Одесской области и еще 4 – в Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал Херсона. В результате очередного террористического акта уничтожено детское кафе.

В Украине ожидают, что Россия и этой зимой будет обстреливать энергообъекты страны. Однако наше государство готово ответить на российский террор. Как именно читайте в материале.

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