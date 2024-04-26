Базовая военная подготовка в Украине: что это такое, где ее пройти, когда станет обязательной и заменит ли срочную службу

В Украине будет внедрена базовая военная подготовка вместо срочной службы. Это предусмотрено во внесенных изменениях в закон о мобилизации и военном учете, которые вступят в силу 18 мая.

Без прохождения этой подготовки военнообязанному могут отказать в трудоустройстве или предоставлении определенных услуг. Детальнее о том, что такое базовая военная подготовка (БВП) и для чего она необходима подробнее расскажет OBOZ.UA.

Что такое базовая военная подготовка?

Согласно инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, базовая военная подготовка является обязательной для лиц, не имеющих опыта военной службы.

Эта подготовка предназначена для обеспечения готовности каждого человека выполнять задачи как в мирное, так и военное время в боевых условиях.

Она предполагает обучение граждан:

эффективно владеть оружием и использовать его;

техники действий на поле боя, включая навыки передвижения и ориентировки в местности;

оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций;

оказывать первую психологическую помощь и самопомощь;

правильно обращаться с самодельными взрывными устройствами;

соблюдать нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны.

Все мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, то есть еще не подлежащие мобилизации, должны будут проходить базовую военную подготовку. Женщины также смогут пройти БВП по личному желанию.

Где можно будет пройти базовую военную подготовку?

БВП можно будет пройти в высших учебных заведениях и высших военных учебных заведениях. Ее включат в учебные планы как отдельную дисциплину. Подготовку также будут проводить в учебных центрах ВСУ.

Количество граждан, направляемых на военную подготовку, сроки прохождения и объемы расходов на обеспечение будут определены Кабинетом Министров.

Сколько времени продлится БВП?

Согласно новому закону, продолжительность этой подготовки определяется следующим образом:

в мирное время – до пяти месяцев, включая до трех месяцев базовую общевойсковую подготовку и до двух месяцев профессиональную подготовку;

во время действия военного положения – до трех месяцев, из которых по крайней мере один месяц отводится на базовую общевойсковую подготовку, а до двух месяцев – на профессиональную подготовку.

Почему необходима базовая военная подготовка?

Проведение базовой военной подготовки или служба в армии станет обязательным условием для получения работы в государственных органах или органах местного самоуправления.

Лица, не имеющие опыта военной службы или не прошедших базовую военную подготовку, не будут допущены к работе в государственном секторе, в прокуратуре или полиции. По решению ТЦК против них могут быть применены такие санкции, как запрет на выезд за границу даже при наличии законных оснований, изъятия водительских прав или блокирования банковских счетов.

Ранее в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины показали, как военные оттачивают навыки в перерывах между боями. Постоянные тренировки помогают воинам всегда адекватно реагировать на действия врага.

Как сообщал OBOZ.UA, один человек, мобилизованный на военную службу стоит государству минимум 1,3 млн грн ежегодно, большая доля этих средств направлена на оплату труда и выплаты воинам. Исходя из этих расчетов, мобилизация дополнительных 100 тыс. человек обойдется Украине в дополнительные 130 млрд грн в год.

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