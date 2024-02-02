'Беспрецедентное применение': в сеть попали архивные кадры, как оккупантов на Змеином обстреливали 'Ураганом' с баржи. Видео

Для ударов по кафиров на острове Змеиный в Черном море Силы обороны использовали баржу. На нее устанавливали РСЗО "Ураган" и вели огонь по захватчикам.

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Архивное видео такой отработки опубликовало издание "Думская". Факт беспрецедентного применения барж подтверждает также глава Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Помните, я когда-то говорил, что по Змеиному работали же баржи? Оно ведь все когда-то становится публичным и все становится на свои места… PS Кажется, тогда не попали", – написал Чмут, опубликовав также обнародованное "Думской" видео.

Эти архивные кадры одесское издание опубликовало вместе с интервью с украинским артиллеристом Иваном Ижицким, который в свои 29 лет имеет исключительный боевой опыт.

Ижицкий (псевдо "Їжак"), как пишет "Думская", активно участвовал в боях за украинскую Херсонщину. Попутно также он стал участником одной уникальной операции, положившей начало освобождению Змеиного: вместе с побратимами Иван вел огонь по оккупированному острову из РСЗО.

"Это, наверное, из-за моего характера. Я очень легок на подъем. Мой майор Дунай говорит: "Получай авантюрку, ты же с "Урагана" работал". Я сказал, что если еще десяток орков умрет, то я, конечно, за", – вспомнил в разговоре с журналистами "Еж" начало своего прсоединения к спецоперации.

Реализован замысел был в 4 мая 2022 года. Огромную систему калибра 220 мм украинские воины погрузили на баржу.

Достигнув тихого и неприметного, по оценкам военных, места, участники операции взялись за "прощупывание" оккупированного на тот момент острова. Наносить огненное поражение оккупантам артиллеристам пришлось в крайне необычных условиях.

"Можно сказать, мы открыли сезон. Хоть и привязались к косе, но навестись все равно оказалось непросто — не сильно, но качает. Задумка заключалась в том, чтобы проверить, есть ли смысл из такого стрелять. Потому что остров маленький, попасть по нему сложно, как в пять копеек. В итоге из 16 снарядов 11 прилетели по острову. Поняли, смысл есть", – рассказал Ижицкий, продолжающий воевать с оккупантами в рядах одного из подразделений Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, во временно оккупированном Крыму 31 января наблюдалась "бавовна". В тот день от взрывов содрогались сразу несколько населенных пунктов на полуострове. В частности, они прогремели на захваченном оккупантами военном аэродроме "Бельбек". Российские источники позже начали писать об уничтоженных самолетах.

Впоследствии стало известно, что там ракета попала в пункт связи. Также в России появились сообщения, что на аэродроме было ликвидировано 10 оккупантов, среди которых – командир авиаэскадрильи.

Кроме того, воины ГУР уничтожили ракетный катер врага "Ивановец" в Крыму. Этот катер был гордостью флота РФ, а на его борту в момент удара могли находиться десятки членов экипажа.