'Без этих услуг была бы катастрофа': Буданов ответил, выключал ли Маск Starlink Украине

Компания SpaceX американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска действительно выключала свою систему Starlink возле Крыма. Но это длилось месяц, а не произошло "в тот конкретный момент, о котором все говорят".

Об этом в интервью TheDrive рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что Starlink играет немаловажную роль на фронте.

Разведчик признал, что Украина широко использует его продукты и услуги, и вся контактная линия в какой-то мере общается между собой, используя эту спутниковую связь. В то же время глава ГУР отметил, что Starlink является частной собственностью частного лица.

"Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов была бы катастрофа", – подчеркнул он.

Буданов подтвердил, что компания Маска действительно выключала свои продукты и услуги возле Крыма.

"Но есть и другая сторона этой правды. Все это знали", – добавил главный разведчик страны.

Видео дня

Буданов предположил, что, возможно, были случаи отключения Starlink в конкретные моменты, о которых он не знает, однако заверил, что в первый период полномасштабной войны система работала стабильно.

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что в прошлом году Маск тайно распорядился отсоединить сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы сорвать секретную операцию ВСУ. Когда подводные дроны со взрывчаткой приблизились к цели, "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".

Сам предприниматель, отвечая на обвинения, заявил, что получил срочную просьбу от Киева, но не выполнил ее. По его словам, он не хотел, чтобы SpaceX стала соучастником войны. Маск убежден, что таким образом якобы предотвратил эскалацию конфликта.

Буданов ранее уже прокомментировал информацию о том, что Маск сорвал украинскую атаку на Черноморский флот РФ в оккупированном Крыму, подтвердив, что системы спутниковой связи Starlink действительно некоторое время не работали у полуострова, но подчеркнул, что "вся линия фронта работает на них".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пентагон согласился приобрести терминалы спутникового интернета Starlink в SpaceX Илона Маска для использования в Украине. Однако детали договора пока не разглашаются.

– Маск отметился очередным скандальным заявлением о российско-украинской войне. По его мнению, Украина теряет много жизней, чтобы вернуть временно оккупированные территории.