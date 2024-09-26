'Блестящий офицер, профессиональный моряк': от полученных на войне ранений скончался выпускник Института ВМС. Фото

Украина потеряла еще одного героя, лейтенанта Дмитрия Шевченко. Он погиб от ранений, полученных при выполнении боевого задания.

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Дмитрий был выпускником Института Военно-Морских Сил Украины в 2024 году, и в короткий период своей карьеры успел получить признание как блестящий офицер и профессиональный моряк. Об этом сообщил военный Олег Константинов.

"Блестящий офицер, профессиональный моряк, просто хороший человек... Душа компании, верный друг, настоящий патриот Украины. Он мечтал добиться вершин карьеры, стать флотоводцем, адмиралом, но судьба распорядилась иначе. Впрочем, лейтенант Шевченко до конца исполнил свой военный долг. Его имя навечно войдет в пантеон украинских героев. Вечная память и слава павших за свободу и независимость Украины!" – отметил он.

Ранее стало известно, что в столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания вблизи поселка Гродовка Покровского района ранений умер военный из Киевской области Владимир Запорожец. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 16 сентября.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб штаб-сержант из Полтавщины. 53-летний Олег Лутохин из Миргорода принял свое последнее сражение 17 сентября.

А 24 сентября в Одесской области простились с командиром корабля морской охраны, капитаном 3 ранга Владимиром Ковальчуком. Он погиб во время одного из российских обстрелов припортовой инфраструктуры региона.

В тот же день появилась информация о гибели 21-летнего защитника из Винницкой области. Свой последний бой молодой Герой Богдан Лысый принял 16 сентября неподалеку от Бахмута.