Блинкен: это дело украинцев, как им использовать ATACMS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что то, как Вооруженные силы Украины будут использовать американские ракеты ATACMS, будет их делом, хотя Вашингтон не поощряет использование американского оружия за пределами Украины. В то же время, он отметил, что украинцы должны уметь эффективно использовать такие ракеты.

Соответствующее заявление Блинкен озвучил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок 15 сентября. Комментируя возможность передачи ATACMS, он рассказал, что при передаче каждой системы вооружения Киеву принимается во внимание ряд факторов.

"Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания и, конечно, мы этим занимаемся. Они должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И затем, они должны вписаться в цельную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", – сказал руководитель Госдепа.

Он добавил, что то, как украинцы будут использовать это вооружение, – "это их дело".

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"И они сами должны принимать решение о том, что может быть самым эффективным в восстановлении их территориальной целостности. Согласно нашей собственной политике, мы не поощряем и не разрешаем использования наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины", – сказал Блинкен.

Со своей стороны Бербок подтвердила, что возможные опасения по поводу ударов по территории России не являются аргументом при рассмотрении вопроса о передаче ВСУ дальнобойного оружия, поскольку Украина имеет право на самозащиту.

"Аргумент состоит в том, что существуют чувствительные вопросы, требующие разъяснения, особенно для нашей системы, Taurus, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому федеральное правительство, министр обороны, канцлер и я неоднократно говорили об этом в последние недели, и мы снова и снова давали понять, что ведем интенсивные дискуссии и изучаем, что мы можем сделать", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным CNN, Госдеп США и Пентагон рекомендовали президенту Джо Байдену передать Украине тактические ракетные системы большой дальности ATACMS. Дискуссии о таких поставках существенно активизировались в последние недели.

– 13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у есть продвижения в переговорах о передаче ATACMS и Taurus. Однако окончательные решения в этих странах еще не приняты.

– По словам военного эксперта, капитана запаса первого ранга ВМС Андрея Рыженко, ATACMS вместе с истребителями F-16 будут способствовать деоккупации украинских территорий, но для полного успеха контрнаступления ВСУ необходим надводный флот.

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