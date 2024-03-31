'Ближайший контакт – 4 метра': как Украина готовит снайперов для войны против РФ. Видео

Украинские снайперы проводят постоянные тренировки для того, чтобы еще более эффективно уничтожать российских оккупантов. На одном из полигонов в Донецкой области они повышают квалификацию, осваивают новые снайперские комплексы и обмениваются опытом.

Часто целью украинских снайперов становится даже бронетехника противника. Об этом защитник с позывным "Лесник" рассказал в интервью "Суспільному".

Защитник недавно получил новое оружие и приехал научиться работать с ним. Боец рассказывает, что с расстояния почти в два километра пробивал с винтовки броню вражеской техники, в частности, БМП-2 и БТР-80.

"Снайпер – это ведь не просто, ты вышел, сделал выстрел и ушел, как вот в фильмах показывают, в книгах пишут. Ты выполняешь достаточно много других задач: корректировка артиллерии, разведка, где ты не имеешь право производить выстрел, ты просто тихонько подходишь к противнику и ждешь, смотришь, наблюдаешь, записываешь и возвращаешься, так же тихо", – рассказал военный.

Защитник отметил, что во время боев на Авдеевском направлении живой силы противника было так много, что ближайший бой происходил с расстояния в 4 метра. При чем в этот момент "Лесник" работал автоматом, а не винтовкой.

"Как лезли, если позволяло расстояние, – работали 308 [калибром], 50-е не работали. Приходили ближе – не стеснялся, брал автомат в руки и с автоматом. У меня контакт был ближайший, метра 4, наверное. По. снайпингу – 1200 метров, 800 метров есть подтверждение", – рассказал снайпер.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать живую силу противника на Авдеевском направлении. Накануне группу захватчиков на этом участке фронта ликвидировали снайперы Сил специальных операций ВСУ. Оккупантов зафиксировали во время перемещения.

Ране есообщалось, что защитники Украины во время боев на фронте за сутки 30 марта уничтожили 174 единицы вооружения и военной техники армии РФ. Также воины обезвредили еще 650 российских оккупантов.

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