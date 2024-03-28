'По вражеским целям был открыт огонь': снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов под Авдеевкой. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать живую силу противника на Авдеевском направлении. Накануне группу захватчиков на этом участке фронта ликвидировали снайперы Сил специальных операций ВСУ.

Оккупантов зафиксировали во время перемещения. Об этом сообщает Telegram-канал ССО ВСУ.

Снайперы третьего отдельного полка Сил специальных операций во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение группы противника. После этого по захватчикам был открыт огонь. В результате работы украинских снайперов, все оккупанты были ликвидированы.

Снайпер с позывным "Вишня" отметил, что бойцы ССО обеспечивают прикрытие подразделений, уничтожают диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Также боец подчеркнул, что слаженная работа защитников оказывает положительное влияние на выполнение боевых задач.

Напомним, оккупационные войска России прибегают к новшествам на Авдеевском направлении, заменяя классические пехотные мясные штурмы атаками с использованием бронетехники, чтобы усилить и поддерживать постоянное давление на ВСУ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за сутки 27 марта уничтожили 152 единицы вооружения и военной техники российской армии. Также в боях защитники отминусовали 780 оккупантов. Общее количество потерь личного состава ВС РФ в полномасштабной войне против нашего государства достигает 439 970.

Как сообщал OBOZ.UA, командование российских оккупационных войск не отпускает захватчиков в отпуск, так как опасается их дезертирства. Чтобы избежать таких случаев командиры заставляют подчиненных заключать новый контракт, если они хотят идти в отпуск.

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