Боеприпасы, БПЛА и не только: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Федеративная Республика Германия передала Украине новый пакет помощи. В него вошли снаряды и машины для разминирования.

Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщается на сайте Бундестага. Предыдущий пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро Германия объявляла 16 февраля 2024 года.

Стоит отметить, что ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи в Украине.

В частности, Германия передала:

– Три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных системы разминирования

– Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов

– Четыре машины разминирования WISENT 1

– 14 000 снарядов калибра 155 миллиметров

– 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями

Кроме того, Германия выделила Украине более двухсот наборов инструментов с взрывчатыми материалами, 22 антидроновых датчиков и глушилок, 12 терминалов спутниковой связи Satcom и четыре автомобиля для охраны границы.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 26 февраля, лидер Центристской партии Швеции Мухаррем Демирок призвал правительство страны передать Украине истребители 4-го поколения JAS 39 Gripen. По его словам, решение должно быть принято сразу после того, как Венгрия ратифицирует членство Швеции в НАТО.

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