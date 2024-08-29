Бои носят исключительно жесткий характер: Сырский побывал на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приехал из Покровского направления и рассказал о том, что там происходит. Он в течение нескольких дней работал в бригадах, которые ведут оборону на самом сложном на сегодняшний день направлении.

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О ситуации на Покровском направлении Александр Сырский рассказал в Telegram-канале. Он сказал, где сейчас идут самые жестокие бои.

"Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск", - сообщил Сырский.

По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме, постоянно приходится принимать нестандартные решения.

Сырский подчеркнул, что украинские военные проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами врага.

Чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой оккупанты терпят значительные потери. Кроме того, Сырский отметил военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя.

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону наших войск на самых сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно решению этих вопросов и была посвящена моя работа", – отметил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA:

С начала суток 29 августа на Покровском направлении наши защитники отбивали 66 атак. Более половины из них – в районах Гродовки и Новогродовки.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 августа, провел два важных совещания, посвященных стратегическим вопросам на фронте и оперативным задачам. В частности, речь шла о ситуации на Покровском и Торецком направлениях и о Курской операции.

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