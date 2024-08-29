Зеленский: провел важные совещания, задачи на Курщине реализуются

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 августа, провел два важных совещания, посвященных стратегическим вопросам на фронте и оперативным задачам. В частности, речь шла о ситуации на Покровском и Торецком направлениях и Курской операции.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. "Два важных совещания", – говорится в сообщении.

Первое совещание было с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Основное внимание было уделено ситуации в Покровске и Торецке, а также на обеспечении бригад и планировании оборонных действий.

Зеленский поблагодарил всех подразделений за их устойчивость на позициях. Кроме того, обсуждались детали операции в Курской области.

"Отдельно обсудили операцию в Курской области. Задачи операции реализуются", - добавил президент.

На втором совещании, состоявшемся с участием Главнокомандующего Сырского, главы СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра стратегических промышленностей Александра Камышина, был поднят вопрос наращивания украинской дальнобойной силы.

Хотя детали совещания остаются закрытыми, президент выразил благодарность всем, кто участвует в разработке и производстве дальнобойного оружия.

"Наращиваем украинскую дальнобойную силу", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн отметил, что украинские военные намерены сохранить контроль над населенными пунктами Курщины, в которые им удалось войти, и строят там оборонные линии. И пока нет "никаких признаков ослабления" этой операции, поэтому российскому диктатору Путину придется столкнуться с "эхо" неожиданного наступления ВСУ на территорию РФ.

Напомним, защита Покровска стала одной из наиболее критических задач. Для успешной обороны этого города необходимо сконцентрировать все логистические ресурсы и силы поддержки Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут задействованы значительные силы и грамотно.

Силы обороны Украины, участвовавшие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

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