Бой против российских дронов на фронте показали на видео с GoPro

Ежесуточно Россия атакует Украину огромным количеством дронов различных типов. Если в тыловые области летят преимущественно ирано-российские "Шахеды", то для передовой враг выбирает другие беспилотники.

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И так же как в тылу, на фронте противодействовать вражеской беспилотной авиации помогают пулеметы. Как с их помощью воины 28 ОМБр уничтожают БпЛА на Торецком направлении, они сняли на камеры GoPro.

Эпичные кадры защитники из рядов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28 ОМБр сняли на Торецком направлении. Именно на этом участке фронта россияне используют беспилотники, в частности ударные, особенно активно, пытаясь перерезать украинскую логистику, не позволить проводить эвакуацию или уничтожить военную технику.

"Противодействовать этому изрядно помогают расчеты зенитных FPV-дронов. Но когда в небе несколько вражеских "птичек" приходится выбирать. И мы выбрали действовать с характером. Воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й ОМБр ежедневно работают с пулеметами, чтобы украинское небо стало чище", – отметили в бригаде.

Сбить вражеский дрон из пулемета в реальности значительно сложнее, чем это выглядит на видео.

"Это эффектно и эффективно, но невероятно трудно и опасно. Ведь за считанные секунды дрон надо увидеть, вычислить его траекторию и скорость – и сбить. И когда это удается – эмоции не передать словами. Лучше смотрите и почувствуйте этот драйв!" – подчеркнули в 28 ОМБр.

Напомним, в ночь на 29 июня Россия массированно атаковала всю Украину сотнями "Шахедов", баллистикой и ракетами с Ту-95МС. В общем враг использовал более 500 средств воздушного нападения: 60 ракет и почти полтысячи дронов: защитники неба обезвредили 475 целей. Впрочем, не удалось избежать попаданий, а защитники украинского неба понесли тяжелую потерю.

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