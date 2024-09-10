Бойцы 'Kraken' ГУР обратились к украинцам за помощью для защиты брони

Защитники Украины, служащие в спецподразделении активных действий "Kraken" Главного управления разведки Минобороны Украины, обратились к украинцам с просьбой принять участие в сборе на средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о двух станциях РЭБ "Синица" версии 3.1.

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Эти станции РЭБ необходимы украинским бойцам для защиты брони. Сумма сбора – 342300 гривен.

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Станция РЭБ "Синица 3.1" представляет собой универсальный трансформер для радиоэлектронной борьбы, в частности с дронами-бомбардировщиками, и пригодна для применения как на автотехнике, так и для защиты на позициях. Радиус действия станции – до 200 метров. "Синица 3.1" предназначена для защиты от FPV-дронов-камикадзе, сбросов MAVIC и AUTEL.

Подразделение активных действий Kraken ГУР МО является одним из наиболее боеспособных подразделений в Украине.

Начиная с марта и по октябрь 2022 года включительно в Харьковской области с участием спецподразделения "Kraken" были уволены: Ольховку, Лесное, Русскую Лозовую, Питомник, Белогоровку (Луганская область), Вербовку, Балаклею, Бородоярское, Морозовку, Савинцы Купянская, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровку, Новоосиново, Глушковку, Колесниковку, Кисловку, Котляровку.

Также подразделение участвовало в боях за Харьков, Дементиевку, Старый Салтов, Граково, Железнодорожное, Кутузовку, Большие Проходы.

В январе 2023 года участвовал в боях у Соледара в Донецкой области, а в марте - в Бахмуте. В настоящее время подразделение продолжает защищать Украину на наиболее критических участках фронта.

Как писал OBOZ.UA, за два года существования платформы UNITED24 на счета НБУ поступило 650 000 000 долларов взносов по пяти направлениям: "Оборона", "Медицинская помощь", "Восстановление Украины", "Образование и наука", "Гуманитарное разминирование" ". Эти средства удалось аккумулировать благодаря украинскому и международному бизнесу, звездным послам, благотворительным организациям и донорам из 110 стран.