Бойцы 'Стальной границы' ликвидировали российские комплексы 'Муром-П' и 'Иронию-М': сокрушительное видео

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная Граница" уничтожили "глаза" российских оккупантов на Харьковском направлении. Речь идет о новейшем вражеском оптико-электронном комплексе "Ирония-М" и комплексе дальнего визуального наблюдения "Муром-П".

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Удары по вражеской технике нанесли с помощью FPV-дронов. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале пресс-службы Государственной пограничной службы.

"Ирония-М" – комплекс, позволяющий наблюдать и собирать информацию, а также выявлять различные объекты. Комплекс оснащен тепловизором и дальномером, имеет функцию видеосъемки.

Согласно информации из открытых источников, комплекс может обнаруживать технику на расстоянии до 7 км как днем, так и ночью, а человека – на расстоянии до 2,5 км. Летом 2023 года стало известно, что этот комплекс содержит ряд компонентов западного производства.

Муром-П – комплексы дальнего визуального наблюдения, оснащенные тепловизорами и камерой с зумом. Может работать автономно с элеваторов и других высоких объектов, способен увидеть человека на расстоянии 10 км камерой и на 4 км тепловизором.

Напомним, Силы обороны на Запорожском направлении с помощью FPV-дрона с мощным зарядом уничтожили вражеский блиндаж. Благодаря этому враг не смог провести ротацию.

Военнослужащие Национальной гвардии делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться. Они держат позиции, уничтожают живую силу и технику оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские операторы ССО уничтожили два "Града" оккупантов на Южном направлении. Бойцы направили по вражеским целям огонь ракетно-артиллерийского подразделения HIMARS.

– Воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили вражеский танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет. Технику сначала подорвали на мине, а затем добили беспилотником.

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