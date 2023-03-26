Бойцы ВСУ отбили 50 вражеских атак, оккупанты отобрали гражданскую больницу в Нововасильевке для 200 своих раненых – Генштаб

На 396-е сутки войны оккупанты сосредотачивают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Защитники Украины успешно отразили там более 50 вражеских атак.

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При этом противник несет тяжелые потери. Так, в населенном пункте Нововасильевка на Запорожье военные РФ захватили местную больницу, запретив к ней доступ для гражданских: по состоянию на 25 марта там лечатся около 200 раненых оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 26 марта.

Как отмечается, на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. Оккупанты обстреляли населенные пункты Васюковка, Бондарное, Зализнянское, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник атаковал в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Удачи не имел. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Купянска на Харьковщине, Макеевки, Невского, Дибровы, Белогоровки на Луганщине, а также Колодезей, Лимана и Выемки на Донетчине.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял районы Новомихайловки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают оборонные действия. В то же время оккупанты обстреляли населенные пункты Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львово, Антоновка, Благовещенское и Днепровское Херсонской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия по боевой подготовке подразделений армии РФ.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Бачевск, Атинское, Волфино, Миропольское, Покровка, Поповка Сумской области, а также Тимофеевка, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Колодезное, Двуречная, Западное и Каменка Харьковской области.

Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из РСЗО.

Высокой остается угроза ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, поскольку РФ продолжает использовать тактику террора, предупредили в Генштабе.

В то же время захватчики продолжают нести огромные потери. Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За неделю защитники Украины ликвидировали около 5 тыс. 640 оккупантов. Также уничтожены 404 единицы вооружения и военной техники врага.

– По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 660 оккупантов. Также уничтожены 15 танков и 15 ББМ.

– Оккупанты из вражеского штурмового отряда пожаловались на огромные потери. Они утверждают, что их погнали просто под танки. В ходе "операции" погибло 56 человек из 161, которые были в подразделении. Среди погибших – командир вражеской роты.