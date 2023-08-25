Бойцы ВСУ сбили вражеский дрон обычной веткой: момент попал на видео

Военнослужащие Сил обороны Украины ликвидировали вражеский квадрокоптер, который проводил разведку. Для этого воины использовали обычную ветку.

Видео дня

Соответствующее видео сняли наши защитники. Роликом поделился Telegram-канал издания OBOZREVATEL (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, что совсем недалеко от местонахождения украинских воинов завис в воздухе дрон российских оккупантов. Судя по всему, противник наблюдал за украинскими позициями. Защитники страны решили эту проблему креативно.

Первая ветка, брошенная в дрон, зацепила аппарат, но он только пошатнулся. Второй бросок был точно в цель. Ветка дерева подбила лопасть дрона. Вражеский "разведчик" перестал жужжать и упал на землю.

Осторожно, в видео звучит нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL:

– Воины из батальона "Свобода" бригады наступления Нацгвардии "Рубеж" показали новое видео уничтожения российского склада боеприпасов. Один удар миномета калибра 60 мм устроил зажигательную "вечеринку" для оккупантов.

– Силы специальных операций ВС Украины показали видео боев, снятое в районе села Работино Пологовского района Запорожской области. Наши воины выбивали врага из лесополосы.

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