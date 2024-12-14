Более 200 боев за сутки: что сейчас происходит на фронте и где горячее всего. Сводка Генштаба

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. В течение суток на фронте было зафиксировано 205 боевых столкновений.

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Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 декабря.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 38 авиаударов, в частности, задействовал 99 ракет и сбросил 51 управляемую авиабомбу. Кроме этого, противник совершил более 3200 обстрелов, из них 104 из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Турья, Цилюрики, Алисовка, Малая Рыбица, Гранов, Волчанские Хутора, Охримовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Сергеевка, Серебрянский Лес, Северск, Крымское, Старая Николаевка, Елизаветовка, Зеленое Поле.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два командных пункта, одну наземную станцию ​​управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Богуславки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг 24 раза атаковал позиции ВСУ. Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шейковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григоровка и в направлении Чернещины.

Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Часового Яра и Ступочек.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Проминь, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.

Силы обороны отразили 27 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Солнцовки, Зари, Курахового, Дальнего, Дачного, Ганновки и Успеновки.

В районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожево, Нескучное на Времивском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за минувшие сутки враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши войска отразили четыре атаки противника, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 22 боестолкновения, враг нанес 13 авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 399 артиллерийских обстрелов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек. Также украинские воины уничтожили 2 танка, 24 артиллерийские системы, 53 БпЛА оперативно-тактического уровня, 81 ракету, 40 автомобилей и 2 единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, российские войска продолжают наступательную операцию на украинской Донетчине. Захватчики оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое и Пушкино.

Ранее сообщалось, что оккупанты перебрасывают силы в сторону Кураховского и Времьевского направлений. Там сейчас путинская армия ведет усиленное наступление. Технику и личный состав враг перемещает, среди прочего, через временно оккупированный Мариупольский район Донетчины.