Большой перелом, заморозка фронта или 'черный лебедь?' Что будет с войной в Украине в 2024 году: основные сценарии

Война России против Украины далека до завершения, но эти 22 месяца борьбы с полномасштабным вторжением агрессора уже показали тенденции, предсказывающие нашей стране будущую победу. Многие эксперты говорят о том, что при поддержке западного вооружения ВСУ перейдут к более масштабному наступлению, и это может переломить ход боевых действий уже в 2024 году.

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В то же время другие не исключают, что задержки Запада с военной помощью способны наоборот заморозить фронт, а наиболее маловероятным сценарием, хотя и желаемым, называют "черный лебедь" – например, смерть диктатора или какую-то катастрофу в РФ. Детальнее о том, что будет с войной в Украине в следующем году, читайте в материале OBOZ.UA.

Сценарий 1 – перелом на фронте при поддержке западного вооружения

В Украине собрались строить укрепления на всех направлениях. Максимум внимания поручили приковать к Авдеевскому, Марьинскому и другим участкам фронта в Донецкой области, а также укреплять фортификационные сооружения на Херсонщине и Запорожье, вдоль границы в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Волынской областях.

В этом время глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что украинская армия подошла к третьей линии обороны войск РФ, и Украина имеет план войны на 2024 год.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил, что построение укреплений не означает фиксацию линии боевых действий. По его словам, "это некий ремень безопасности" и в целом нормальная практика, когда формируются линии обороны во время войны. Их придется формировать еще неоднократно и после освобождения территорий. Сегодня часть линий обороны уже возведена, но Украина еще нуждается в ее строительстве там, где происходят боеприкосновения и где есть риски продвижения врага во время наступательных действий.

При этом эксперт не исключает, что ВСУ в ближайшее время на некоторых участках фронта перейдут с наступательной тактики на оборонную. По его мнению, главная цель сейчас – уничтожить как можно большее количество российских военных.

"Вывести само соотношение наших потерь с потерями российских оккупантов на увеличение не в 3-6 раз, а на порядок – в 10, 15, 20, именно такие показатели. Так в течение 2024 года мы сможем изменить, переломить эту ситуацию", – считает Коваленко.

Уже после этого, считает он, ВСУ смогут приступить к более масштабным наступательным действиям по позициям российских захватчиков, где они имеют более серьезные пробелы в обороне и не могут их обеспечить необходимым ресурсом.

А вот генерал в запасе Николай Маломуж в интервью OBOZ.UA выразил убеждение, что ситуация на фронте может кардинально измениться в пользу ВСУ уже весной 2024 года. Предпосылкой он называет получение в полном объеме обещанного Западом вооружения – ракет ATACMS, истребителей F-16 и других средств, которые обсуждались на всех заседаниях в формате "Рамштайн" и сейчас о них идут разговоры на неофициальном уровне.

"В настоящее время формируется новая производственная линейка для ВСУ, а это новые возможности для наступления и проведения мощных операций", – говорит он.

По его словам, Украине сейчас нужны альтернативные форматы ведения боевых действий, когда самыми главными являются удары с тыла, флангов.

"Сейчас ежедневно мы уничтожаем в бою более тысячи оккупантов и еще столько же выводим из строя, за месяц это более 60 тысяч, то есть около десяти бригад. Это мощный подрыв даже для многочисленной российской армии", – отметил генерал.

Маломуж считает, что пассивности Запада в оказании помощи Украине точно нет. Он видит перспективы полного освобождения нашей страны, если будут учтены все факторы, которые назвал.

"Думаю, в 2024 году должен наступить наш момент истины. Потому что это для Украины критически важно. Не только для людей, ожидающих победы, но и для того, чтобы не дать России затянуть этот процесс надолго, укрепляя свои позиции, наращивая ресурсы", – объяснил эксперт.

Сценарий 2 – длительная война (заморозка фронта на некоторое время)

Несмотря на значительные потери за 22 месяца полномасштабной войны против Украины государство-террорист Россия не демонстрирует никаких признаков прекращения своего вторжения. Поэтому обе стороны будут готовиться к длительной войне в 2024 году, написал в материале для The Hill журналист Марк Темницкий, освещающий события в Восточной Европе.

"В течение всей войны моральный дух украинцев оставался высоким. Большинство населения страны поддерживает своего президента и армию. Большинство украинцев верит, что они победят в войне, и требуют полного вывода российских войск. Маловероятно, что украинское общественное мнение по поводу войны изменится, поскольку Украина боролась с Россией за независимость на протяжении сотен лет", – отметил он.

В то же время добавил, что сейчас есть опасения относительно того, как США и Европа будут действовать в новом году в вопросе поддержки Украины. Ведь в этом году некоторые тревожные сигналы уже появились: впервые с момента полномасштабной войны в Конгрессе США заблокировали помощь Киеву.

Тревожные события, считает автор публикации, происходят и в Европе. Так, на парламентских выборах в Словакии (сентябрь 2023) победила популистская партия во главе с пророссийским лидером Робертом Фицо. А на всеобщих выборах в Нидерландах (ноябрь 2023-го) победу одержала антиевропейская и антиукраинская партия.

Исследования указывают, что такие европейские популистские группы находятся на подъеме, в частности набирают силу также в США, выступая против оказания помощи Украине. Кроме того, в 2024 году в ряде стран пройдут выборы, результаты которых будут определять будущее дополнительной европейской поддержки украинцев. А для будущей американской помощи будут иметь решающее значение результаты выборов в США в 2024 году.

Параллельно этому в самой России, несмотря на огромные потери, большинство россиян до сих пор поддерживают вторжение. А глава РФ Владимир Путин и все российское правительство не демонстрируют никаких признаков прекращения войны.

"Учитывая нежелание России прекратить войну, единственный способ закончить конфликт – закончить его на поле боя. Европа и США должны сделать все возможное, чтобы обеспечить полную и тотальную победу Украины", – заявил журналист.

Он добавил, что Украина, США и Европа должны работать вместе, чтобы нанести еще один удар против российского агрессора. Украинская победа достижима, но ее союзники должны решить, решительно ли они настроены помочь ей наконец-то закончить войну.

В этом контексте украинский военный эксперт Александр Коваленко также выразил убеждение, что передышка, пауза и даже кратковременное замораживание войны приведут к тому, что Россия сможет нарастить силы для продолжения кровопролития со вторым дыханием. И не исключено, что это произойдет на нескольких направлениях одновременно.

"Можно прийти к выводу, в чьих интересах действуют те "глашатаи мира", которые призывают к прекращению огня. Ведь пока Россия окончательно не будет истощена и свергнута, давать ей шанс на передышку – самоубийственная инициатива", – заявил он.

Сценарий 3 – "черный лебедь" (смерть Путина, переворот в РФ)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан еще летом 2023 года говорил, что в этом году ВСУ не смогут выйти на государственные границы 1991-го (хотя он датирует их 2003 годом), за исключением, если только в России не случится какого-нибудь "черного лебедя". Таким термином эксперты называют любые фантастические "если".

"Если уж говорить о реалиях, в этом году у нас уже нет такой возможности, если Россия как-нибудь продержится. Может, завтра Путин утром встанет, пойдет на работу, забудет, как дышать, и умрет. Поэтому иногда обозреватели говорят "если". Потому что есть много таких "черных лебедей", – отметил он.

В то же время не исключает, что на границы можно будет выйти летом 2024 года. Однако, опять же, при условии, что Силы обороны получат ATACMS (полторы-две тысячи), хотя бы три бригады истребителей F-16 (примерно 10 эскадрилий, то есть 120 самолетов), которых будет достаточно для выполнения широкомасштабных боевых задач.

"Есть у нас возможность выйти на госграницы, при достаточном количестве одного и другого показателя. Причем даже без объявления дополнительной мобилизации, подготовки сил, наземных средств. Достаточно авиации в этом смысле и дальнобойных ракет", – объяснил Свитан.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич тоже считает, что боевые действия в Украине вряд ли прекратятся в течение ближайших шести-семи месяцев. Исключением могут стать некие "форс-мажорные" обстоятельства, которые коренным образом изменят ситуацию – смерть российского диктатора, государственный переворот или катастрофа в РФ. Хотя и в таком случае еще не будет идти речь о заключении мира.

Он убежден, что для Украины из реальных лучше два сценария:

– "тактическое поражение России" (Украина добивается существенных успехов на фронте, то есть речь идет не только об освобождении части оккупированных в 2022 году территорий, но и о контроле части оккупированных в 2014-м Крыма и Донбасса. Например, вход в степной Крым, окружение одного из крупных городов "Л/ДНР". Принимается соглашение, где предусматривается реальный механизм деоккупации других территорий, но в отличие от "Минскаа-3" Украина входит в переговорный процесс с сильных позиций, предусматривается механизм (и сроки) деоккупации, а не "определение будущего" (с определенными особыми статусами) территорий);

– "38 параллель" (фиксация линии столкновения и признания невозможности на этом этапе освобождения территории как мирным, так и политическим путем: Украина будет заявлять, что не отказывается от территорий, их аннексию Россией не будет признавать большинство стран мира).

Среди самых маловероятных сценариев "черного лебедя" эксперт называет смерть Путина. Поскольку сейчас население РФ не видит "преемника", исчезновение их "царя" приведет к определенной растерянности, а также к активной борьбе за власть между "башнями Кремля".

"Как сроки возможных разговоров о формате мира, можно назвать весну 2024 года. К этому времени начало консультаций маловероятно: наши партнеры оценят способности Украины по деоккупации занятых Россией территорий, Кремль со своей стороны может попытаться начать новое наступление (в случае мобилизации не менее 400 тысяч человек), или по меньшей мере уничтожить украинскую экономику атаками на инфраструктурные объекты этой зимой", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, эстонские военные и эксперты представили стратегию победы Украины в войне с Россией. Они выразили убеждение, что поражение Кремля неизбежно, добиться его можно до 2026 года или даже быстрее.

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