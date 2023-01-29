'Большой шаг вперед': Наев рассказал об активизации закупки БПЛА для ВСУ

Министерство обороны в 2023 году увеличит закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины. На это планируют выделить около 20 млрд. грн.

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Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины, об этом шла речь во время совместного совещания Минобороны, Генерального штаба ВСУ и представителей украинских производителей БПЛА. В частности, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что применение беспилотников значительно расширяют возможности разведки.

"Из воздуха можно хорошо отслеживать боевой порядок противника, выявить, как говорят в армии, "жирные" цели, по которым нужно немедленно нанести огневое поражение, передавая эту разведывательную информацию соответственно на средства огневого поражения", – сказал он.

По словам Наева, использование дронов защитниками является очень большим шагом вперед, поскольку БПЛА способен выполнять задачи, не подвергая опасности экипаж, управляющий его действиями в воздухе.

Поэтому массовое применение беспилотников ускорит продвижение украинских воинов во время наступления, а также снизит боевой потенциал врага и сможет заставить его прекратить наступательные действия, подчеркнул Наев.

"Таким образом, мы сохраняем человеческие жизни наших воинов и уничтожаем врага на тех расстояниях, которые позволят нам это делать", – сказал командующий Объединенными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял решение о формировании первых в мире ударных рот дронов. Уже отобраны воины,которые возглавят эти подразделения.