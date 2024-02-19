"Брался за любую работу": в результате удара РФ по Купянску в собственном доме погиб энергетик

В Купянске одним из погибших в результате российской атаки авиабомбами 17 февраля оказался 59-летний сотрудник "Харьковоблэнерго" Виктор Цуканов. Он был электрогазосварщиком.

В энергетике украинец проработал 37 лет. Трагедию подтвердила пресс-служба "Харьковоблэнерго" на своей странице в Facebook.

Виктор Александрович Цуканов – электрогазосварщик Купянского высоковольтного района электрических сетей. Он был убит Россией 17 февраля 2024 года в собственном доме. Здание разрушено авиационной бомбой противника.

"Во время войны оставался в Купянске и продолжал выполнять свои обязанности", – рассказали в "Харьковоблэнерго".

Коллеги из Купянского ВРЕС охарактеризовали Цуканова как доброжелательного, улыбчивого человека, который всегда хорошо относился к окружающим. Он любил работать и умел это делать.

"Его все уважали за безотказность, трудолюбие, ответственное отношение к своим обязанностям. Виктор брался за любую работу, не только сварку, выполнял все, с чем просили помочь. Был очень трудолюбивый – настоящий мужчина, о которых говорят "с руками". В свободное от работы время часто помогало коллегам и соседям с разными бытовыми вопросами: что-то починить или смастерить. Это тяжелая потеря для всех нас", – рассказали коллеги погибшего.

Энергетики выразили семье, друзьям и всем, кто знал Цуканова, искренние соболезнования.

Напомним: в результате российского обстрела города Купянск Харьковской области погибли двое мирных жителей: женщина и мужчина. Их тела нашли под руинами жилых домов, разрушенных противником. Четыре человека удалось спасти из-под завалов.

Поисковые работы завершили утром 18 февраля. Взрывы повлекли за собой два пожара, разрушения в трех двухэтажных жилых домах, повредили не менее 10 частных домов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в городе Краматорск после российского обстрела, который произошел 17 февраля, под завалами дома нашли живого кота. Животное передали его владелице.

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