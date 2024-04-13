Британец Шон Пиннер выиграл суд в Украине против РФ за пытки в плену: детали

Бывший военный из Британии Шон Пиннер, который воевал в рядах Сил обороны Украины и попал в плен к оккупантам, выиграл суд против России из-за жестокого обращения в плену. Он участвовал в боях за Мариуполь и провел в неволе в государстве-агрессоре пять месяцев.

Об этом сообщило издание The Daily Mail. Как отмечается, Пиннер в октябре 2023 года подал иск в Соломенский районный суд Киева. Там было принято решение о материальной компенсации за пытки в российском плену.

О какой сумме идет речь, издание не уточнило. В то же время, журналисты предположили, что в России это решение, скорее всего, проигнорируют.

Однако это дело, считает The Daily Mail, может создать прецедент для того, чтобы еще больше освобожденных военнопленных подали жалобы на государство-агрессор.

Сам Пиннер сказал, что решение украинского суда только первый шаг, и он намерен продолжать рассмотрение своего дела в судах Британии.

Он подчеркнул, что Россия должна понести наказание за то, как обращается с военнопленными.

"Мы уже начали этот процесс и мы не сдадимся. Россия должна понести ответственность за то, как они обошлись со мной, и это первый шаг. Когда Россия вернется к реальному миру, ей придется урегулировать эти судебные дела", – процитировало военное издание The Sun.

Еще один британец Эйден Аслин, который вместе с Пиннером воевал против россиян в Мариуполе и оказался в плену, также планирует судиться с Россией.

Пиннер и Аслин были освобождены из плена в сентябре 2022 года. Пиннер рассказывал журналистам о пытках со стороны российских оккупантов.

"Они толкали и били меня по всему телу, по колотой ране, но не по лицу, и это заставило меня думать, что я ценен. Они не хотели, чтобы побои были видны. Это помогло мне. Я знал, что они не собираются меня убивать", – отметил он.

Боевики террористической организации "ДНР" приговорили Пиннера, а также Аслина, к смертной казни, однако украинской стороне удалось вытащить их из плена 21 сентября.

Отметим, что Шон Пиннер присоединился к ВСУ в 2017 году, а до этого он служил в британской армии. За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину британца отправили на передовой пост недалеко от Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб воин из Грузии Тенгиз Чания, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины с самого начала полномасштабного вторжения России, за это время дважды был ранен, но неизменно возвращался на передовую.

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