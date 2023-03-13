Британские военные показали возможности танков Challenger 2, предоставленных Украине. Видео

В рамках очередного пакета военной помощи Великобритания отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2. Мощная бронетехника призвана помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свои территории.

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Возможности своих танков британцы показали в Twitter министерства обороны. Наряду с американскими Abrams и немецкими Leopard 2 они считаются лучшими в мире (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Challenger 2 – основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Великобритании, находящийся на вооружении армий Соединенного Королевства и Омана. Его спроектировала и построила британская компания Vickers Defence Systems, ныне известная как BAE Systems Land & Armaments.

Танк имеет запас хода в 550 км (340 миль) и может развивать максимальную скорость на пути до 59 км/ч (37 миль/час). Оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой L30A1 длиной 55 калибров. Challenger 2 также вооружен двумя пулеметами, может перевозить 50 снарядов основного орудия и 4200 патронов калибра 7,62.

Экипаж "Челленджера 2" состоит из четырех человек. Башня и корпус защищены броней второго поколения Chobham. На сегодняшний день единственный раз, когда танк был уничтожен во время операции – это инцидент дружеского огня в Басре в 2003 году.

Напомним: в начале февраля в минобороны Британии показали, как украинские воины осваивают танки Challenger 2. Там подчеркнули, что украинские танкисты быстро осваивают управление техникой.

Также в минобороны Великобритании подчеркнули, что танки Challenger 2 помогут Украине деоккупировать территории и восстановить целостность страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но позже решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, состоявшегося 8 февраля 2023;

– министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

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