Британский танк Challenger: как работает на фронте и каковы его преимущества. Видео

Британский танк Challenger помогает украинским защитникам эффективно уничтожают российскую оккупационную армию. Боевая машина уже успела хорошо себя зарекомендовать на фронте.

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Военные отмечают, что, если бы такой бронетехники было больше – ВСУ смогли бы добиться большего эффекта в бою с врагом. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Танкисты Десантно-штурмовых войск применяют современные образцы иностранной бронетехники в борьбе с российскими захватчиками. Воины одного из подразделений ДШВ ВСУ продолжают освобождать украинскую землю от вражеской оккупации на Южном направлении.

Механик-водитель одного из танкового подразделения Десантно-штурмовых войск называет Challenger "снайперской винтовкой". Защитник отмечает, что именно на этом танке был установлен мировой рекорд, когда с расстояния 5 километров был уничтожен Т-55.

"Меткость выстрела британского танка приравнена к снайперской винтовке. Если бы такой бронетехники было больше – мы смогли бы добиться большего эффекта в бою с врагом", – говорит танкист.

Военный добавил, что Challenger крайне эффективен в борьбе с вражеской техникой, а с уничтожением живой силы врага справляется артиллерия. Более того, Challenger эффективно защищает экипаж от прямого попадания. Даже в случае нескольких прямых попадания у военных есть большой шанс выжить, ведь в отличие от танков советских образцов боекомплект расположен таким образом, чтобы не нанести вред экипажу.

Challenger 2 – основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Соединенного Королевства, стоящий на вооружении армий Британии и Омана, а теперь и Украины.

Экипаж Challenger 2 состоит из четырех человек. Танк имеет запас хода в 550 км и может развивать максимальную скорость до 59 км/ч. Оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой L30A1 длиной 55 калибров.

Напомним, российская оккупационная армия пытается защититься фортификационными сооружениями, в частности "зубами дракона". Захватчики расставляют сотни железобетонных пирамид вдоль линии фронта и надеются, что таким образом они остановят технику украинских воинов. Однако украинские защитники вмиг разрушили надежды россиян на "зубы дракона" с помощью британских танков Challenger 2.

Ранее сообщалось, что британские танки Challenger 1 в скором времени будут в Украине. Сейчас там идет модернизация бронемашин. Challenger 1 – это основной боевой танк третьего поколения британской армии с 1983 по середину 1990-х. Со временем он был заменен новым Challenger 2.