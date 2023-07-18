Танки Challenger 1 скоро будут в Украине: журналист показал подготовку. Видео

Британские танки Challenger 1 в скором времени будут в Украине. Сейчас там идет модернизация броэмашин.

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По данным СМИ, в настоящее время танки проходят соответствующее техническое обслуживание и некоторую частичную модернизацию (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А дальше – Welcome to Ukraine", – говорится в сообщении.

Как известно, Challenger 1 – это основной боевой танк (ОБТ) третьего поколения британской армии с 1983 по середину 1990-х. Со временем он был заменен новым Challenger 2.

После существенной модернизации остается основным боевым танком Королевской армии Иордании. Варианты для иорданских военных (танк Al Hussein) оснащены башней Falcon с системой дистанционного управления.

221 танк Challenger был развернут в Саудовской Аравии для операции Гранби во время войны в Персидском заливе.

К слову, танки были приспособлены для операций в условиях пустыни. Эти доработки включали дополнительную броню Чобхэма вдоль всего корпуса и динамическую защиту на нижней и верхней лобных деталях. Также были установлены дополнительные топливные баки и генераторы дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, все 28 обещанных Британией танков Challenger 2 уже прибыли в Украину. Украинские защитники уже используют их в поле боя.

Вместе с танками Challenger 2, Лондон пообещал передать 200 единиц другой бронетехники.

В феврале Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину весной.

27 марта стало известно, что военные ВСУ закончили обучение на Challenger 2 в Британии. Министр обороны Алексей Резников показал фотографии с полученной бронетехникой. Ожидалось, что эти танки будут использованы при контрнаступлении.

Минобороны Британии показало, как украинские танкисты тренируются на Challenger 2 в лесах, полях и болотах.