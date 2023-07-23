БТР Stryker: почему это бронированное такси важно для контрнаступления Украины

В начале 2023 года стало известно, что США передают Украине бронетранспортеры Stryker. Тогда американские союзники передали нашей стране 90 единиц БТР, а в последующих пакетах военной помощи украинская армия получила от США еще несколько десятков Stryker.

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БТР Stryker предназначен для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешивания. Почему эта техника важна для контрнаступления Украины разбирался OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Stryker представляет семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и изготовленных американской компанией General Dynamics Land Systems. Эти бронетранспортеры являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов.

Техника создана на базе канадского бронетранспортера LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортера Piranha III 8x8. Боевые машины предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя из машины, огневой поддержки, а также для всесторонней поддержки и обеспечения боевых действий механизированных подразделений.

На поле боя Stryker обеспечивают повышение боевых возможностей за счет броневого прикрытия, мобильных средств поддержки пехоты, а также возможность оперативного применения на значительных расстояниях от мест базирования. Часто военные эксперты отмечают, что БТР Stryker особенно эффективны в городских условиях, ведь могут быстро доставлять боевые группы непосредственно в зону конфликта.

Тактико-технические характеристики БТР Stryker

Боевая масса – 18,77 тонн;

Экипаж – 3 человека;

Вооружение – 105-мм пушка M68A2, 7,62-мм спаренный пулемёт, дополнительно может устанавливаться 12,7-мм зенитный пулемёт;

Боекомплект – 18 выстрелов 105-мм, 3400 7,62-мм патронов, 400 12,7-мм патронов;

Максимальная скорость по шоссе – 96 км/ч;

Запас хода по шоссе – 531 км;

Ёмкость топливных баков – 215 л.

Важность "Страйкеров" в ходе контрнаступления ВСУ

БТР Stryker крайне важны в ходе контрнаступательной операции ВСУ. Различное вооружение боевой машины дает возможность оказывать поддержку пехоте и боевым единицам с большей огневой мощью. Кроме того, броня "Страйкеров" способна защитить от мин и быстро доставить пехоту на участок, который нужно зачистить от врагов. Также важной особенностью бронетранспортера является то, что он может двигаться со скоростью более 100 км/ч и преодолевать расстояние до 500 км на одной заправке.

Универсальность данных БТР дает возможность поддерживать и защищать подразделения во время контрнаступательных операций. Машина обеспечивает бойцов мобильностью, огневой поддержкой и высокой степенью защиты.

Ранее сообщалось, что во время контрнаступления Вооруженных сил Украины нашим военным пригодились бронированные автомобили, предоставленные партнерами. Британские Mastiff (Мастиф), Wolfhound ("Волкодав") и американские HMMWV ("Хамви") спасают жизни украинским воинам, позволяя минимизировать количество безвозвратных потерь.

Напомним, украинские морские пехотинцы показали британские боевые бронированные машины в действии. Они предназначены для перевозки пехоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля в администрации американского президента Джо Байдена намерены объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о вооружении на около $400 млн – артиллерии, наземной технике, ракет для систем противовоздушной обороны.

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