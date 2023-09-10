Буданов назвал главные препятствия, замедляющие украинское контрнаступление

Украинское контрнаступление продолжается, несмотря на трудности. Замедляет продвижение наших войск сплошное минирование территорий, временно захваченных противником, и большое количество у российских войск дронов-камикадзе.

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"Главные проблемы, с которыми столкнулись, – это сплошное минирование и огромное количество малых дронов-камикадзе", – заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES). Его процитировало агентство "Интерфакс-Украина".

Глава ГУР МО отметил: у россиян хорошо построены линии обороны, есть большое количество переносных противотанковых комплексов. По его словам, артиллерия со стороны врага "играет уже не первую роль".

"Как бы там кому ни казалось, наступление продолжается. Оно идет не так быстро, как бы и я хотел, я это тоже не скрываю. Но я, прежде всего, не главнокомандующий и не начальник Генштаба, эти вопросы лучше адресовать им. Все, что я вам могу сказать, что ситуация там [на фронте] достаточно сложная. У противника она сложная максимально", – заявил Буданов.

У него спросили, повлияет ли смена погоды на динамику. Начальник украинской военной разведки ответил, что "так или иначе боевые действия продолжатся", но признал, что "в холоде, мокроте и грязи воевать сложнее".

"Боевые действия будут продолжаться. Наступательная операция на всех направления, а я подчеркну, она идет на нескольких направлениях, также будет продолжаться", – сказал он.

По мнению Буданова, оккупанты не успевают адаптировать свою стратегию, но в то же время войска РФ учатся на ошибках и "с тактикой позитивные сдвиги для них, к сожалению, есть".

"Нельзя просто говорить, что у них все плохо, что они дураки и тому подобное. Нет, это абсолютно не так. Они адаптируются, пытаются изменить тактику использования своих вооруженных сил", – подчеркнул глава ГУР.

Например, противник стал массово использовать дроны, и это то, "чего до войны против Украины у них не было".

"Сейчас они копируют во многом наши действия", – добавил Буданов.

Как писал OBOZREVATEL, 7 сентября 2023 года, в День военной разведки Украины, президент Владимир Зеленский повысил Кирилла Буданова в звании. Теперь он не генерал-майор, а генерал-лейтенант.

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