'Будем противодействовать': Зеленскому доложили об обновленных российских планах войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона проанализировала обновленные планы России по ведению войны. По его словам, враг определил новые приоритеты для своей армии, однако Украина уже готовит соответствующие ответные шаги.

Также был утвержден ряд следующих операций украинских сил. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Детально анализируем обновленные российские планы войны. Командование Вооруженных Сил Украины четко понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством России", – говорится в сообщении.

Он отметил, что украинская сторона готовит меры для противодействия.

По словам президента, определенное уменьшение санкционного и политического давления со стороны международных партнеров привело к частичному росту военных амбиций России.

В то же время Украина продолжает усиливать собственные возможности – в частности, за счет развития дальнобойных средств поражения и активного применения дронов на фронте.

"Сегодня утвердил перечень наших следующих операций", – подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский отметил, что украинские подразделения продолжают активно действовать на передовой, нанося потери оккупационным силам. Он подчеркнул, что эти действия являются важной составляющей сдерживания противника.

"Главнокомандующий и начальник Генштаба доложили по наиболее эффективным подразделениям на фронте – спасибо за каждый результат. Определили и первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны быть немедленно реализованы. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за защиту нашего государства и людей! Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что РФ не остановится в случае захвата Донецкой области и будет продолжать оккупацию территорий. Под угрозой могут оказаться Днепр и Харьков, которые Кремль выберет своей дальнейшей целью.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что в войне Украины с Россией наметился "перелом". За последние полгода темпы продвижения оккупационной армии на поле боя существенно сократились. Особенно мизерные "достижения" армия РФ демонстрирует с января этого года.

