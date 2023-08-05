Будут бороться с движением сопротивления? В оккупированный Мариуполь перекинули боевиков Росгвардии. Фото и видео

Во временно оккупированный Мариуполь опрокинули боевиков Росгвардии. Вероятно, российские силовики собираются бороться с движением сопротивления.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "В Мариуполь прибыло подкрепление РосГвардии. Значительное увеличение личного состава", – говорится в сообщении.

По данным источников, эти лица прибыли в город с целью проведения усиленных мероприятий по выявлению сопротивления в Мариуполе (с районом) и Бердянске (с районом).

В настоящее время росгвардейцы базируются в Кальмиусском районе.

Кроме того, в пятницу, 4 августа, оккупанты везли в большом количестве грузовики на лафетах с поврежденными колесами в сторону Новоазовска из Бердянска.

"То ли последствия саботажа Приазовского Сопротивления по всем участкам, то удачная работа ВСУ неизвестно, но сам по себе факт интересен. Впервые фиксируем грузовики на лафетах", – добавил Андрющенко.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз показали, что сильно боятся воинов Вооруженных сил Украины. В ожидании контрнаступления наших бойцов военные преступники РФ строят оборонительные сооружения и минуют территории во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированный Мариуполь теперь наполняют россияне и выходцы из Узбекистана, Таджикистана. Горожане боятся выходить на улицы, опасаются делать замечания приезжим. В городе преуспевают рэкет и ограбление.

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