Будут ли штрафовать украинцев за границей, которые не обновили данные: в Минобороны дали ответ

Военнообязанных граждан Украины, которые находится за границей, также намерены штрафовать, если они не обновят свои военно-учетные данные. Сделать это, согласно закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, нужно до вторника, 16 июля.

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Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу єПитання. По ее словам, украинцы за границей тоже должны выполнять свои конституционные обязанности, поскольку сохраняют связь с Украиной.

В то же время, представительница министерства обороны, признала, что пока что не существует единого механизма, по которому будут штрафовать военнообязанных украинцев за границей.

Черногоренко отметила, что реализовать это будет труднее. "К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф и т.д...". – отметила она.

По ее словам, эти люди сохраняют связь с государством, поэтому должны выполнять свои конституционные обязанности, ведь "так работает справедливость".

"Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же – административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство", – сказала она.

Отметим, что 16 июля – последний срок, когда военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные. После 16 июля им будет грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Во избежание штрафа военнообязанный гражданин должен предоставить документальное или иное подтверждение того, что он не мог обновить свои данные в течение отведенных законом 60 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет военнообязанных, которые не обновят данные до 16 июля. Также мы публиковали разъяснения относительно того, обязательно ли обновлять данные людям с пожизненной инвалидностью.