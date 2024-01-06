Бунтуют и саботируют участие в атаках: Тарнавский рассказал о проблемах в рядах армии Путина и озвучил потери врага на Таврическом направлении

Российские оккупанты, в том числе и экипажи вражеской бронетехники, на Таврическом направлении отказываются участвовать в штурмах. За минувшие сутки противник потерял 512 человек живой силы и 40 единиц техники, в том числе пять танков, 12 боевых бронемашин, одну артиллерийскую систему, 14 беспилотников, шесть автомобилей и две единицы спецтехники.

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Об этом 6 января рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. "И дальше фиксируются отказы личного состава окупантов участвовать в штурмовых и наступательных действиях. Разными способами саботируют участие в атаках экипажи бронетехники. Знают, что шанс выжить небольшой", – написал он в своем Telegram-канале.

В то же время бригадный генерал рассказал, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" не снижается количество вражеских авиаударов. Так, противник нанес 15 авиационных и один ракетный удар, провел 37 боевых столкновений и совершил 778 артобстрелов.

"Противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. На тактическом уровне постоянно меняет направления концентрации усилий. За прошедшие сутки наши воины отбили четыре атаки врага в районах Новобахмутовки и Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского", – сообщил Александр Тарнавский.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за сутки Силы обороны обезвредили на фронте около 800 оккупантов и 74 единицы их техники.

Аналитики ISW констатировали, что военные РФ в последнее время незначительно продвинулись в Авдеевке и активизировали там темпы наступления.

Ранее в ВСУ рассказали, что враг продолжает интенсивно обстреливать Авдеевку, применяя БПЛА, ракеты и управляемые авиабомбы.

Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш накануне сообщил, что оккупанты пытаются "взять" город с 20 направлений. В то же время он выразил уверенность, что у врага не будет возможности отпраздновать захват Авдеевки до выборов президента в России.

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