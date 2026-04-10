'Был всегда готов протянуть руку помощи': в сети рассказали о мужчине, которого Россия убила ударом по Никополю

Российские обстрелы снова уносят жизни мирных украинцев. В сети рассказали о мужчине, который погиб во время удара по Никополю 4 апреля.

Его вспоминают как доброго и отзывчивого человека, который всегда помогал другим. Об этом сообщил мэр Никополя Александр Саюк.

Одним из погибших в результате российского обстрела города Никополь 4 апреля стал Руслан Анатольевич Белоцерковский.

Мужчине было 49 лет. Он работал на местных предприятиях, а в последнее время — водителем на ПК "Днепровский".

Руслан имел талант к технике и компьютерам, с удовольствием занимался их ремонтом и всегда откликался на просьбы о помощи. Его вспоминают как доброго, трудолюбивого и преданного своему делу человека, который не отказывал тем, кто нуждался в поддержке.

У погибшего осталась сестра.

Родные, друзья и коллеги выражают искренние соболезнования и отмечают, что светлая память о Руслане Белоцерковском навсегда останется в их сердцах.

Напомним, 7 апреля в результате российского обстрела Никополя, что на Днепропетровщине, погибла работница местной больницы Наталья Чернышева. У 56-летней женщины остались муж, дочь и двое внуков.

В Никополе в результате атаки российского дрона погиб местный житель Александр Криштопа. Мужчина восстанавливался после операции и ехал в больницу на очередную перевязку.

Также OBOZ.UA сообщал, 6 апреля, Никополь также оказался под ударами российской армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.

