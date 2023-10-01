Был всегда с искренней улыбкой: на войне погиб герой с Черниговщины Евгений Корж

В бою за Украину погиб уроженец Черниговской области Евгений Корж. На защиту родной земли он встал в первые дни полномасштабной войны.

Свой последний бой воин принял 30 сентября. Трагическое известие сообщили в Билейковском лицее Козелецкого поселкового совета, где в свое время получал образование Герой.

"Вновь нестерпимая боль терзает душу и сердце. В школьную семью во второй раз война принесла смерть. В борьбе за мир, свободу и волю погиб выпускник 2005 Евгений Корж. Женя родился 17.07 .1988 года в селе Тарасов Козелецкого района Черниговской области . Он был единственным сыном у своих родителей и старшим братом, защитником и поддержкой для трех своих младших сестер", – говорится в сообщении.

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В лицее также рассказали, что с 1994 по 2005 год Евгений Корж учился в Билейковской средней школе.

"О нем вспоминаем с теплотой. Ведь парень был спокойным, коммуникабельным, всегда с ясной искренней улыбкой. У него было много друзей. С одноклассниками был на связи и после школы. После окончания школы Евгений отслужил срочную службу и пошел работать, заботился о родных", – отметили в лицее.

В защиту Украины Евгений встал еще в первые дни полномасштабной агрессии России. Сначала защищал родную Черниговщину, дальше – освобождал от оккупантов другие украинские регионы.

Погиб Евгений Корж 30 сентября. Ему навсегда останется 35-ть.

"Слишком дорогую цену платим за победу, поэтому должны ее завоевать непременно. В память о Жене, ради будущего. Царство Небесное и вечный покой защитнику. Поклон отцу, Коржу Владимиру Васильевичу, за сына. Искренние соболезнования родным", – резюмировали в Билейковском лицее.

Напомним, ранее стало известно, что воин из Полтавщины погиб во время штурма в Донецкой области. Виталия Терещенко, воевавшего под Бахмутом, дома ждала болеющая мама. За день до гибели Герою исполнилось 27 лет.

Также сообщалось, что на передовой погиб Герой-фотограф Владимир Миронюк. Он вернулся из США во время Революции Достоинства и остался на родине.

Погиб воин под Курдюмовкой Донецкой области. Ему было 59 лет.