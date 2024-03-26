Был захвачен войсками РФ во время аннексии Крыма: что известно о пораженном 'Нептуном' корабле 'Константин Ольшанский'

Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Крыму большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Это украинское судно россияне присвоили после аннексии полуострова и планировали использовать в войне против нашего государства.

Защитники ударили по расположению корабля украинской крылатой ракетой "Нептун", степень его повреждения еще устанавливают. OBOZ.UA собрал информацию, известную об этом ВДК.

Где было поражено судно?

По данным Военно-морских сил ВСУ, захваченный оккупантами украинский корабль попал под поражение Силами обороны в ночь с 23 на 24 марта. Тогда украинские военные нанесли ряд ударов по военным объектам РФ в Севастополе. Кроме "Константина Ольшанского" и российского БДК "Ямал", повреждения получил также разведывательный корабль "Иван Хурс".

В эфире телемарафона 26 марта спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что в настоящее время степень повреждений "Ольшанского" еще устанавливается.

"Этот корабль должен был использоваться против Украины. Поэтому было принято решение о поражении и этой единицы нашим "Нептуном"... Повреждения он однозначно получил", – заявил военный.

Что известно об пораженном корабле?

"Константин Ольшанский" (до 1990 г. "БДК-56") проекта 775 (англ. Ropucha по классификации НАТО) – многопалубный, плоскодонный десантный корабль океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой.

Судно было названо в честь героя Советского Союза Константина Ольшанского – командира отряда 68 десантников, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Николаева во время Второй мировой войны.

Характеристики БДК

По конструкции относится к кораблям, выполненным по системе "Ro-Ro" – с танковой палубой, которая проходит по всей длине. Основным назначением ВДК есть прием с оборудованного или необорудованного берега любой военно-транспортной техники и ее пехотных подразделений; транспортировка их по морю и высадки на не/оборудованное побережье с малым склоном дна; прием из воды, транспортировка по морю и спуска на воду плавающей техники. Судно может использоваться для поставки минных заграждений, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из опасных районов.

Кроме того, десантный корабль можно использовать для военных перевозок, обеспечения кораблей и частей флота в пунктах рассредоточенного базирования.

БДК может принять разные варианты загрузки: например, 150 человек и 10 танков типа Т-55 с экипажем 40 человек. Личный состав десанта – 147 человек. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать по всем незамерзающим морям и океанам без ограничений состояния моря и ветра.

Вооружение БДК

Энергетическая установка "Константина Ольшанского" состоит из двух дизелей типа 16ZV/40/48, расположенных побортно. Мощность одного – 9600 л. с. (по другим данным – 10 500 л. с.) за 500 оборотов в минуту коленчатого вала, работающих на два винта. Корабельная электростанция состоит из трех дизель-генераторов, мощность каждого составляет 940 л.с. или 500 кВт за 750 оборотов в минуту.

Реактивное вооружение этого БДК состоит из реактивной системы залпового огня (РСЗО) МС-73 "Гроза" – две 40-ствольные 122-мм пусковые установки. Максимальная дальность стрельбы – 21 км, интервал схода реактивных снарядов – 0,5 сек. Эта РСЗО, с момента принятия ее на вооружение и до сих пор, не имеет мировых аналогов и является эффективным оружием в подавлении береговых укреплений и уничтожении живой силы противника.

Артиллерийское вооружение включает в себя две спаренные 57-мм артиллерийские установки АК-725 с дистанционной наводкой. Кроме этого, корабль оборудован РЛС для выявления воздушных целей МР-302, двумя навигационными РЛС МР-212/201 и средствами радиосвязи.

История использования корабля

"Константин Ольшанский" был построен в 1985 году на судоверфе "Северная верфь" (пол. Stoczna Północna) в польском городе Гданьск. С 1985 по 1996 год входил в состав Черноморского флота РФ и выполнял свойственные данному классу кораблей задачи: учебные высадки десанта, боевые службы в Средиземном море.

Но в конце 1993 – начале 1994 гг. "Константин Ольшанский" и еще ряд кораблей участвовали в эвакуации беженцев из зоны грузино-абхазского конфликта. По некоторым данным, он перевез более 4000 человек, среди которых большое количество имели огнестрельные ранения и находились в критическом состоянии.

Однажды, во время эвакуационной миссии, отряд кораблей в составе крупных десантных кораблей "Константин Ольшанский" и ВДК-69 (пр. 1171) подверглись нападению со стороны нескольких вооруженных катеров абхазских военизированных формирований.

27 марта 1996 года на корабле подняли флаг Военно-морских мыл Украины. За время пребывания в ВМС ВСУ "Константин Ольшанский" принял участие во многих флотских мероприятиях.

Так, 22 марта 2011 года корабль отправился в Ливию, чтобы эвакуировать граждан Украины из страны, где происходило восстание. Там он взял на борт 193 пассажира, из которых 85 украинцев и 108 граждан из 14 стран мира. 4 апреля БДК отправился обратно на Мальту, где высадил 79 человек, а дальше с гражданами Украины и стран СНГ отправился в Севастополь, куда прибыл 11 апреля.

Как корабль попал в годы оккупантов?

Во время аннексии Крымского полуострова войсками России в ночь на 6 марта 2014 года вместе с шестью боевыми кораблями ВМС ВСУ "Константин Ольшанский" был заблокирован в озере Донузлав. Блокировка была выполнена путем затопления командованием Черноморского флота ВМФ РФ нескольких списанных кораблей.

После подписания "договора" об аннексии Крыма 20 марта 2014 года российские военные выдвинули ультиматум украинским морякам о переходе на сторону РФ. Экипаж корабля "Константин Ольшанский" был одним из тех, кто отказался выполнить этот ультиматум, оставшись верным присяге. 21 марта он стал держать круговую оборону вместе с украинским тральщиком "Черкассы", а 24 марта большая часть экипажа покинула судно, не перейдя на сторону России. На корабле осталось 20 военных, которые "должны были стоять до конца". 24 марта около 200 российских штурмовиков с использованием гранат и автоматического оружия захватили украинский БДК "Константин Ольшанский". Командир судна Дмитрий Коваленко рассказывал, что перед штурмом моряки испортили машину и электронику корабля. Подробнее об украинском морском сопротивлении российской оккупации Крыма читайте по ссылке.

12 марта 2020 года оккупанты переместили этот корабль в бухту Инженерную, затем к нему поставили средний разведывательный корабль "Славутич", а также нефтеуборочное судно МУС-482, гидрографический катер "Сквира", противодиверсионный катер "Феодосия" и подводную лодку "Запорожье".

2 августа стало известно о том, что "Константин Ольшанский" де-факто вошел в состав ЧФ РФ под номером 402. Российские захватчики перекрасили корпус корабля в цвета суден ЧФ, провели ремонт, подняли соответствующие флаги. Оккупанты намеревались использовать корабль против Украины в полномасштабной войне.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский удар по военным объектам врага в Крыму вечером 23 марта был нацелен на большее количество кораблей Черноморского флота РФ и нанес больший ущерб, чем указывалось изначально. По мнению экспертов, подобные поражения будут удерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря.

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